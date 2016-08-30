《中国新债预测》两年及七年国债均值分别为2.37%和2.79%，料需求一般

* 招标品种: 财政部两年续发国债/七年新发国债
* 招标金额: 260亿元人民币/350亿元
* 招标时间: 周三(31日)10:35-11:35
* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)
* 预测区间: 2.30%-2.50%/2.70%-2.85%
* 预测均值: 2.37%/2.79%(按各家机构预测值平均)
路透上海8月30日 - 中国财政部周三将续发两年期固息国债，同时招标新发七年固息国债。路透调查显示，短期现券走势偏弱，收益率仍在反弹势头中，新债需求亦明显降温，预计明日两期国债需求一般，考虑手续费后，定位持平或略高于二级，均值分别为2.37%和2.79%。
“（券价）一路砸下来，也是没谁了，最近一买就套的肯定都先逃了，”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员谈到，除了上周末美联储主席讲话令加息预期升温，以及7月中国工业企业利润好于预期外，今日市场还有传闻称监管层考虑对银行委外收风险准备金，最近利空消息不断，持续打击市场信心。
北京一银行交易员则表示，最近一级市场情绪也逐级回落，上午招标的国开新债差强人意，若二级市场没有很快转暖，料明日国债投标情况也不会太理想。
国开行上午招标发行的三年、七年和10年期增发债，中标收益率分别为2.7408%、3.1330%和3.1135%；除10年期高于此前市场预测的3.08%外，其余两个期限基本符合预测均值2.74%和3.12%。三期债对应投标倍数为3.06倍、3.30倍和2.51倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年品种最新收益率为2.7619%。此次增发的两年标的券 二级最新成交在2.34%附近。
明日招标两年期品种为财政部今年第12期 记账式国债第二次续发 ,票面利率2.51%；七年为今年第20期新发国债。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格或利率。具体招标时间为8月31日10:35至11:35；两期债均自招标结束至9月1日进行分销，9月5日起上市交易。
两年和七年期发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。(完)
(发稿 边竞； 审校 林高丽)