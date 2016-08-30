港股业绩：中银香港完成出售南商带动中期净利升2.2倍创新高，派特别股息

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透香港8月30日 - 受出售南洋商业银行收益带动，中国银行 在港分支--中银香港 周二公布的上半年净利同比大升2.2倍创出上市以来新高，该行并宣布派发每股0.71港元特别股息，连同中期息每股共派1.255港元。
截至6月底止半年，中银香港的净利为427.31亿港元，去年同期为133.87亿港元；平均总资产回报率及平均股东权益回报率分别为2.3%及25.9%；倘剔除出售南商的收益，则分别为1.06%和12.57%，比去年同期1.22%和14.78%有所下跌。
上半年中银香港的净息差由去年同期的1.56%收窄至1.29%，主要原因在于人民币市场利率下跌，且在第一季度长短期利率倒挂，以及清算业务的人民币资金增加，导致人民币业务平均利差下降。净息差较2015年下半年则下跌7个基点，下降幅度趋缓。
特定分类或减值贷款比率于期内维持在0.25%的低位，第一季度及第二季度流动性覆盖比率的平均值分别为112.92%及109.70%，远高于有关的监管要求。
中银香港去年底完成出售南商全部已发行股本予信达 ，交易总对价680亿港元。
中银香港为香港人民币业务的唯一清算行，而香港则是全球最大的离岸人民币中心。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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