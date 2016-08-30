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亚洲 | 2016年 8月 30日 星期二 19:12 BJT

港股业绩：中银香港完成出售南商带动中期净利升2.2倍创新高，派特别股息

路透香港8月30日 - 受出售南洋商业银行收益带动，中国银行 在港分支--中银香港 周二公布的上半年净利同比大升2.2倍创出上市以来新高，该行并宣布派发每股0.71港元特别股息，连同中期息每股共派1.255港元。

截至6月底止半年，中银香港的净利为427.31亿港元，去年同期为133.87亿港元；平均总资产回报率及平均股东权益回报率分别为2.3%及25.9%；倘剔除出售南商的收益，则分别为1.06%和12.57%，比去年同期1.22%和14.78%有所下跌。

上半年中银香港的净息差由去年同期的1.56%收窄至1.29%，主要原因在于人民币市场利率下跌，且在第一季度长短期利率倒挂，以及清算业务的人民币资金增加，导致人民币业务平均利差下降。净息差较2015年下半年则下跌7个基点，下降幅度趋缓。

特定分类或减值贷款比率于期内维持在0.25%的低位，第一季度及第二季度流动性覆盖比率的平均值分别为112.92%及109.70%，远高于有关的监管要求。

中银香港去年底完成出售南商全部已发行股本予信达 ，交易总对价680亿港元。

中银香港为香港人民币业务的唯一清算行，而香港则是全球最大的离岸人民币中心。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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