重温稿-中港股业绩：中行上半年净利增速居四大行之首，但未来资产质量仍压力较大

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
* 中行上半年净利同比增长2.5%，不良率微升至1.47%
* 集团目前没有分拆子公司上市的计划
* 净息差下降趋势会减缓，未来资产质量仍有较大压力
* 力争年内推出第二笔不良ABS产品
路透北京8月30日 - 以市值计中国第四大银行--中国银行 周二称，今年上半年该行实现归属股东的净利930.37亿元人民币，同比增2.52%，同比增幅为四大行中居首，不过中行高层指出，未来资产质量仍有较大压力。
中行首席风险官潘岳汉周二在业绩发布会上指出，中行的不良贷款率和余额都呈现上升趋势，预计未来一段时间内资产质量仍面临较大压力，未来资产质量仍然要看外部宏观环境和中行对不良资产管控。
“从审慎角度来看，很难说（资产质量下降）拐点，要看外部宏观环境和对不良资产的管控。”潘岳汉在业绩发布会上称。
他并强调，下半年中行要继续对信贷资产做前瞻性管控，加大主动推出力度，化解潜在的风险和不良。
对于营改增方面的影响，中行副行长张青松称，营改增对净息差影响还会继续，但影响程度会逐步平坦化，净息差下降趋势在下半年会有所减缓。
针对业界关注的不良ABS方面，潘岳汉并指出，中行力争在年内推出第二笔不良资产证券化产品，对个人金融和信用卡的不良资产证券化计划也将推出。
此外，中行副行长刘强指出，中国银行集团目前没有分拆子公司上市的计划。
中行新闻稿指出，上半年中行境内机构共化解不良资产637.8亿元，同比多化解203.3亿元，增长46.78%。
中行在港交所发布的业绩报告显示，截至6月末，中行不良贷款率微升至1.47%，去年末为1.43%。中国银行6月末拨备覆盖率为155.10%，上年末为153.30%；但今年一季度末为149.07%，低于此前银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。
截至6月末，该行核心一级资本充足率11.05%, 2015年末为11.10%。6月末资本充足率为13.91%，2015年末为14.06%
目前，四大行中报业绩均已经发布。建行 上半年净利同比微增1.15%，不良贷款率升至1.63%;农行 上半年净利同比微增0.8%，不良率微升至2.4%。中国工商银行 上半年净利同比微增0.8%，不良率亦微升至1.55%。（完）
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中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静