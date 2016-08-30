版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 05:25 BJT

韩国数据：9月制造业景气判断指数升至一年半高位77

路透首尔8月31日 - 韩国央行周三公布的数据显示，9月韩国制造商对未来业务状况的信心升至一年半来最高位，因出口前景较上月更好。

韩国央行9月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)为77，是2015年3月录得80以来的最高读数，8月为73。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。自2011年1月以来，韩国制造业景气判断都在100以下。

在这次调查中，各个企业对未来业务的信心都上升，特别是出口公司和企业集团。

分项指数显示，包括出口、生产和生产设备在内的大部分企业的信心都改善。

路透调查周二显示，韩国8月出口料将反弹，且将是19个月内首次出现正成长，主要受到智能手机出口以及今年多出两个工作日的助力。 (完) (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐