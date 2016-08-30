《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月30日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.00 +1.12 +1.18 2903519 京东 25.59 -0.02 -0.08 6173456 新浪 75.48 +0.43 +0.57 941649 搜狐 42.54 +0.56 +1.33 375077 网易 211.00 -2.57 -1.20 1013554 百度 175.45 +1.80 +1.04 1943682 台湾 台湾积体电路 28.62 -0.08 -0.28 1003919 联电 1.88 +0.01 +0.53 331459 日月光 6.06 +0.00 +0.00 136360 硅品精密 7.41 -0.01 -0.13 166379 和信超媒体 2.55 +0.00 +0.00 832 友达 4.06 +0.05 +1.25 170348 中华电信 36.05 -0.13 -0.36 52160 台湾国际航电 49.32 -0.85 -1.69 1280150 香港 中国移动 61.21 -1.00 -1.61 131089 中国联通 11.42 -0.07 -0.61 41989 中国电信 52.65 +0.43 +0.82 2951 中芯国际 5.84 +0.09 +1.57 26461 电讯盈科 6.23 +0.02 +0.32 10533 (完)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静