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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.00    +1.12    +1.18   2903519
    京东                25.59    -0.02    -0.08   6173456
    新浪              75.48    +0.43    +0.57    941649
    搜狐              42.54    +0.56    +1.33    375077
    网易             211.00    -2.57    -1.20   1013554
    百度             175.45    +1.80    +1.04   1943682
    
    台湾
    台湾积体电路       28.62    -0.08    -0.28   1003919
    联电                1.88    +0.01    +0.53    331459
    日月光              6.06    +0.00    +0.00    136360
    硅品精密           7.41    -0.01    -0.13    166379
    和信超媒体         2.55    +0.00    +0.00       832
    友达                4.06    +0.05    +1.25    170348
    中华电信           36.05    -0.13    -0.36     52160
    台湾国际航电      49.32    -0.85    -1.69   1280150
    
    香港
    中国移动           61.21    -1.00    -1.61    131089
    中国联通           11.42    -0.07    -0.61     41989
    中国电信           52.65    +0.43    +0.82      2951
    中芯国际            5.84    +0.09    +1.57     26461
    电讯盈科         6.23    +0.02    +0.32     10533
    (完)

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