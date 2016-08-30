日韩经济指标预测--8月31日-9月7日****

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月31日当周 8月30日(二) 2350 日本工业生产 7月初值 +0.8% +2.3% 一个月预估值 -- +2.4% 两个月预估值 -- +2.3% 8月31日(三) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- -2.4% 房屋开工(较上年同期) +7.4% -2.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.75% +0.7% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 7月 -- 盈余114.3 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,331 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,296 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +4.2% 9月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 +0.6% -10.3% 进口(较上年同期) -3.3% -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差76 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.6 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 8月 -- 50.1 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 9月2日(五) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.3 9月5日当周 9月5日(一) 0000 日本加班工资 7月 -- -0.1% 9月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,648 9月7日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.5 领先指标 -- 持平 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余9,744 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -- +0.2% GDP(较前季) -- 持平 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静