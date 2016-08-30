澳新经济指标预测--8月31日-9月7日****

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月31日当周 8月31日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- +8.2% 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 8月 -- 16.0% 企业活动指数 -- 31.4% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.4% +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第二季 -- +4.4% 出口量 -- -2.7% 进口 -- -4.3% 出口 -- 持平 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 56.4 9月1日(四) 0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 -4.2% -5.2% 建筑资本支出(较前季) -- -7.9% 厂房/机械设备资本支出 -- -0.5% 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.1% 9月2日(五) 暂无重要经济指标公布 9月5日当周 9月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- 53.9 9月5日(一) 0030 澳洲MI通胀指标(较前月) 8月 -- -- 0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.4% 企业总获利 -- -4.7% 企业税前获利 -- -15.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- -12.6% 网络招聘广告 -- -0.7% 9月6日(二) 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 -- 赤字208.0 净出口对GDP的贡献 -- +1.10% 0430 澳洲央行利率决定 9月 1.5% 1.50% 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- -1.2% 9月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 51.6 9月7日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- 1.1% GDP(较上年) 第二季 -- 3.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛；审校 徐文焰)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静