欧洲经济指标预测--8月31日-9月7日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月29日当周 8月31日(三) 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +0.3% +2.7% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 -0.3% +0.5% (较上年同期) +4.8% +5.2% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 -- 正1.34 0645 法国消费者支出(较前月) 7月 +0.3% -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值 +0.4% +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.5 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) 269.0 266.1 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 268.2 0800 意大利失业率 7月 11.6% 11.6% 0800 意大利薪资指数(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -0.2% -1.9% (较上年同期) -0.1% -0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +0.3% +0.2% 0900 欧元区失业率 7月 10.0% 10.1% 9月1日(四) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- -3.9% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 50.5 50.1 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 51.1 51.2 0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.5 48.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.6 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 51.8 51.8 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 49.0 48.2 9月2日(五) 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 46.1 45.9 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.7% (较上年同期) -2.9% -3.1% 9月5日当周 9月5日(一) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 8月 -- 52.0 0750 法国Markit服务业PMI 8月 -- 52.0 综合PMI -- 51.6 0755 德国Markit服务业PMI 8月 -- 53.3 综合PMI -- 54.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 -- 53.1 综合PMI -- 53.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 -- 47.4 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 4.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.6% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 8月 -- +1.1% 9月6日(二) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 0600 德国工业订单(较前月) 7月 -- -0.4% 0715 瑞士CPI(较前月) 8月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.2% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.6% 9月7日(三) 0600 德国工业生产(较前月) 7月 -- +0.8% 0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字6 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差34 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -1.0% (较上年同期) 截至8月的三个月 -- +8.4% 0830 英国工业生产(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 制造业产出(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +0.9% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 正5 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍