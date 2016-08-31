《中国报摘》--中国证券报8月31日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议。会议指出，发展绿色金融，是供给侧结构性改革的重要内容。要加强对绿色金融业务和产品的监管协调，完善有关监管规则和标准。
* 其他:
--截至30日21时，沪深两市共有2,858家A股上市公司发布半年报。这些公司上半年合计实现营业收入133,614.44亿元人民币，同比增长2.45%；合计实现归属上市公司股东的净利润10,918.46亿元，同比下降5.53%。
--中国证监会国际部主任祁斌表示，深港通的后续准备将沿着制度安排和技术准备两个方向展开。技术准备主要包括两地交易所、结算公司和券商层面，还包括投资者教育。
--中国证监会副主席李超表示，证监会将严厉打击基金行业资管产品刚性兑付、违规配资、资金池等触碰底线的行为，严格限制子公司非标融资类、嵌套投资类业务，强化对结构化产品的监管。机构应在有效控制风险的前提下，审慎开展私募资管业务。
--中国中铁 上半年实现营业总收入2,735.84亿元，与上年同期基本持平；净利润54.63亿元，同比增长13.75%，持续保持双位数增长。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583