《中国报摘》--中国证券报8月31日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议。会议指出，发展绿色金融，是供给侧结构性改革的重要内容。要加强对绿色金融业务和产品的监管协调，完善有关监管规则和标准。

* 其他:

--截至30日21时，沪深两市共有2,858家A股上市公司发布半年报。这些公司上半年合计实现营业收入133,614.44亿元人民币，同比增长2.45%；合计实现归属上市公司股东的净利润10,918.46亿元，同比下降5.53%。

--中国证监会国际部主任祁斌表示，深港通的后续准备将沿着制度安排和技术准备两个方向展开。技术准备主要包括两地交易所、结算公司和券商层面，还包括投资者教育。

--中国证监会副主席李超表示，证监会将严厉打击基金行业资管产品刚性兑付、违规配资、资金池等触碰底线的行为，严格限制子公司非标融资类、嵌套投资类业务，强化对结构化产品的监管。机构应在有效控制风险的前提下，审慎开展私募资管业务。