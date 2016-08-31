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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 08:43 BJT

金砖国家：8月30日股汇市收盘纵览

路透8月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月30日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报898.92点。

中国股市：沪综指缩量小幅收涨，投资者情绪谨慎券商股走势偏强

中国汇市：人民币微收跌至逾一月新低，美非农数据公布前汇价承压

香港股市：恒指反弹收涨近1%，市场对美联储升息预期降温

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.06%，报58,575.42点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2393/02，上日收报3.2315/23。

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南非股市：南非执政党支持财长戈尔丹，但要求其配合警方调查，投资者情绪谨慎。指标Top-40指数 收盘下跌0.2%，报46,819.15点；大盘综合指数 收盘下跌0.22%，报53,448.69点。

南非汇市：兰特由升转跌，执政党支持财长戈尔丹但要求其配合警方

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印度股市：BSE指数 收盘上涨1.58%，报28,343.01点；NSE指数 收盘上涨1.59%，报8,744.35点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.02/67.03，上日收报67.1675/67.1775。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.35%，报958.67点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.44%，报497.35点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.77%，报65.25；卢布兑欧元 贬值0.37%，报72.728。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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