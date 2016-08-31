《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月31日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--经济部昨日初步敲定明年各类再生能源发电收购价，太阳能与地热两类费率大幅下修，尤其政府大力发展的太阳光电这次降幅达4%至7%，最受瞩目。反观沼气发电(生质能)每度提高到5台币，加码二成八是大赢家；离岸风电收购价也成长4.2%。
--两岸产业合作增亮点，5G(第五代行通讯标准)、机器人联手打造共通标准。海峡两岸信息产业和技术标准论坛即将于9月6日在黑龙江登场，两岸将首度签署5G、及智慧制造（工业4.0）合作备忘录。
*经济日报：
--行政院长林全昨日听取金管会报告金融挺实体经济方案，将开放“中国大妈”来台买基金及外币债券，陆委会在会中也表赞同。
--寿险公会今日进行理事长改选，国泰人寿与中泰人寿两大阵营各自规划的理监事名单昨日出炉，双方阵营各自将对方候选人排除在理事名单之外，战况相当激烈。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583