《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月31日

*工商时报：

--经济部昨日初步敲定明年各类再生能源发电收购价，太阳能与地热两类费率大幅下修，尤其政府大力发展的太阳光电这次降幅达4%至7%，最受瞩目。反观沼气发电(生质能)每度提高到5台币，加码二成八是大赢家；离岸风电收购价也成长4.2%。

--两岸产业合作增亮点，5G(第五代行通讯标准)、机器人联手打造共通标准。海峡两岸信息产业和技术标准论坛即将于9月6日在黑龙江登场，两岸将首度签署5G、及智慧制造（工业4.0）合作备忘录。

*经济日报：

--行政院长林全昨日听取金管会报告金融挺实体经济方案，将开放“中国大妈”来台买基金及外币债券，陆委会在会中也表赞同。

--寿险公会今日进行理事长改选，国泰人寿与中泰人寿两大阵营各自规划的理监事名单昨日出炉，双方阵营各自将对方候选人排除在理事名单之外，战况相当激烈。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。