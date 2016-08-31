《香港报摘》--信报8月31日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--中国银行 上半年股东应占盈利按年增长2.5%，不但胜预期，纯利升幅更是五大内银中最高，主要受惠于出售旗下南洋商业银行的收益。
**其他**
--中银香港 副董事长兼总裁岳毅称，正积极进行出售集友银行相关的接洽，除收购母行旗下东盟的资产外，不排除日后亦会有其他的收购。
--复星国际 表示，会保持“保险+投资”的投资模式，下半年会深化全球战略，加快在巴西、俄罗斯及印度等新兴市场的部署。
--凤凰医疗 以37.22亿港元代价向华润集团全资附属华润医疗集团收购目标公司广雄的全部权益，华润医疗将成为凤凰医疗的第一大股东，并将改名为“华润凤凰医疗控股有限公司”。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583