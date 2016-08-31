《香港报摘》--信报8月31日

**头版头条**

--中国银行 上半年股东应占盈利按年增长2.5%，不但胜预期，纯利升幅更是五大内银中最高，主要受惠于出售旗下南洋商业银行的收益。

**其他**

--中银香港 副董事长兼总裁岳毅称，正积极进行出售集友银行相关的接洽，除收购母行旗下东盟的资产外，不排除日后亦会有其他的收购。

--复星国际 表示，会保持“保险+投资”的投资模式，下半年会深化全球战略，加快在巴西、俄罗斯及印度等新兴市场的部署。

--凤凰医疗 以37.22亿港元代价向华润集团全资附属华润医疗集团收购目标公司广雄的全部权益，华润医疗将成为凤凰医疗的第一大股东，并将改名为“华润凤凰医疗控股有限公司”。（完）

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