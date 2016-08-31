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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 08:50 BJT

《全球汇市》美元持于高位，之前公布的数据强化了美国升息预期

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1141  1.1141  +0.00  +2.59  1.0860
    美元/日圆            103.10  102.95  +0.15 -14.30  120.30
    欧元/日圆         114.87  114.74  +0.11 -11.96  130.47
    美元/瑞郎            0.9832  0.9837  -0.05  -1.86  1.0018
    英镑/美元            1.3074  1.3081  -0.05 -11.29  1.4738
    美元/加元            1.3099  1.3097  +0.02  -5.35  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6938  6.6925  +0.02  +1.92  6.5680
    澳元/美元            0.7514  0.7509  +0.07  +3.29  0.7275
    新西兰元/美元        0.7232  0.7217  +0.21  +5.96  0.6825
    澳元/日圆         77.490  77.290  +0.26 -11.56  87.620
    新西兰元/日圆     74.580  74.310  +0.36  -9.03  81.980
    英镑/日圆         134.82  134.63  +0.14 -23.93  177.22
    澳元/新西兰元     1.0386  1.0396  -0.10  -2.61  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/张若琪/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞/许娜)

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