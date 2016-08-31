中国基金：证监会将严格限制基金子公司非标融资类、嵌套投资类业务--报载

路透北京8月31日 - 中国证监会副主席李超近日指出，在规范基金管理公司及子公司私募资管业务方面，下一阶段，证监会将严厉打击资管产品刚性兑付、违规配资、资金池等触碰底线的行为，严格限制子公司非标融资类、嵌套投资类业务，强化对结构化产品的监管。

上海证券报周三引述他在中国基金业协会的会议上发言称，基金行业的各机构要主动回归资管本源、坚守资管底线；机构应在有效控制风险的前提下，围绕自身资源禀赋，审慎开展私募资管业务。

李超指出，公募基金行业仍处于发展的初级阶段，特别是在子公司和私募资产管理业务领域，积累了较多问题和风险隐患；部分机构存在偏离资管本业，“诚实信用、谨慎勤勉”的受托责任履行不到位，缺乏持续长远规划等问题。

他强调，行业机构要主动回归资管本源、坚守资管底线，紧紧围绕投资者权益尽职履责，提升核心竞争力，梳理完善业务体系和组织架构。