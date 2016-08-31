中国基金：证监会将严格限制基金子公司非标融资类、嵌套投资类业务--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京8月31日 - 中国证监会副主席李超近日指出，在规范基金管理公司及子公司私募资管业务方面，下一阶段，证监会将严厉打击资管产品刚性兑付、违规配资、资金池等触碰底线的行为，严格限制子公司非标融资类、嵌套投资类业务，强化对结构化产品的监管。
上海证券报周三引述他在中国基金业协会的会议上发言称，基金行业的各机构要主动回归资管本源、坚守资管底线；机构应在有效控制风险的前提下，围绕自身资源禀赋，审慎开展私募资管业务。
李超指出，公募基金行业仍处于发展的初级阶段，特别是在子公司和私募资产管理业务领域，积累了较多问题和风险隐患；部分机构存在偏离资管本业，“诚实信用、谨慎勤勉”的受托责任履行不到位，缺乏持续长远规划等问题。
他强调，行业机构要主动回归资管本源、坚守资管底线，紧紧围绕投资者权益尽职履责，提升核心竞争力，梳理完善业务体系和组织架构。
证监会本月初就保本基金指导意见修订稿、基金子公司管理规定及专户子公司风险控制指标管理办法向社会公开征求意见。此次公布的基金子公司两项新规与5月下发的内部征求意见相比，被业内视为最关键的风险指标计提要求依旧被保留，同时要求母子公司间、受同一基金母公司控制的不同子公司间禁止同业竞争。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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