《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**上海证券报**
--保监会拟修改《保险公司股权管理办法》，目前正在业内征求意见。核心内容包括：抬高保险公司股东准入门槛，尤其是对控制类股东提出“资产负债率和财务杠杆率不得显着高于行业平均水平”等具体要求；规范股东短期“炒牌照”、获取不正当利益等行为；强化对相关风险隐患的查处手段和问责力度。
--国新国际投资有限公司拟联合部分央企、国内金融机构共同发起设立“国控基金”，以支持央企国际化经营并获取稳定投资回报。此次，中国交建 将作为LP（有限合伙人）参与其中。据透露，上述基金总规模为1,500亿元，首期募集500亿元。
**人民日报**
--9月1日24时，成品油调价时间窗口将启。受8月以来国际油价持续回升影响，中国成品油价格将迎来“二连涨”，并可能创下今年以来最大涨幅。这也将是年内第六次成品油价格上调。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。