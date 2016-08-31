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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日

**上海证券报**

--保监会拟修改《保险公司股权管理办法》，目前正在业内征求意见。核心内容包括：抬高保险公司股东准入门槛，尤其是对控制类股东提出“资产负债率和财务杠杆率不得显着高于行业平均水平”等具体要求；规范股东短期“炒牌照”、获取不正当利益等行为；强化对相关风险隐患的查处手段和问责力度。

--国新国际投资有限公司拟联合部分央企、国内金融机构共同发起设立“国控基金”，以支持央企国际化经营并获取稳定投资回报。此次，中国交建 将作为LP（有限合伙人）参与其中。据透露，上述基金总规模为1,500亿元，首期募集500亿元。

**人民日报**

--9月1日24时，成品油调价时间窗口将启。受8月以来国际油价持续回升影响，中国成品油价格将迎来“二连涨”，并可能创下今年以来最大涨幅。这也将是年内第六次成品油价格上调。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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