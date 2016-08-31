版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 08:46 BJT

《香港重要政经日程》--8月31日-9月6日

================== 今日重要政经消息=================

8月31日（周三）　

公布7月底M-3货币供应。

公布7月底外汇基金总资产。

雅仕维 公布中期业绩。

谭木匠 公布中期业绩。

招商局港口 公布中期业绩。

恒盛地产 公布中期业绩。

海升果汁 公布中期业绩。

新濠国际发展 公布中期业绩。

五矿地产 公布中期业绩。

泰山石化 公布中期业绩。

11:00 汇丰人民币国际化记者会。

16:30 中国光大控股 中期业绩发布会。

16:30 北京控股 中期业绩发布会。

16:30 上海实业控股 中期业绩发布会。

================== 近期重要政经消息=================

*9月1日（周四）

12:00 力宝 媒体见面会。

15:00 中芯国际 中期业绩记者会。

9月5日（周一）

阳光房地产基金 公布年度业绩。

公布8月份日经香港PMI。

*9月6日（周二）

16:15 中国冶金 中期业绩记者会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐