中国货币市场：月末资金宽松隔夜利率小幅回落，公开市场净回笼影响不大

路透上海8月31日 - 8月最后一个交易日，中国银行间市场周三早盘资金面较宽松，隔 夜回购利率小幅回落，央行公开市场转为净回笼但影响不大。交易员称，经过此前公开市场 多日的净投放后，流动性压力已经舒缓，各期限资金均不难觅。 华南一银行交易员称，早盘各家机构都有在出，“上周以来(公开市场)一直在投放的效 果吧，钱很多。” 宽松的资金面下，月末特殊时点对货币市场没有产生明显影响，即使是此前相对偏紧的 隔夜供给也在改善。上海一基金交易员称，“一早隔夜要找找，非隔夜很多，但一会儿估计 还会有满地（出）隔夜。” 上述华南交易员提及，银行间隔夜回购品种的开盘利率自上周中以来连续上行至今日的 2.01%，脱离早先稳定的1.95%位置，不确定这是否月末的短期现象，也不排除隐含了一些引 导意图，具体影响还需观察，“看看下月会不会调回去”。 中国央行公开市场周三进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期10 0亿元，中标利率分别持平于2.25%和2.40%；据今日到期的逆回购计算，单日净回笼400亿元 ，为近七个交易日来的首次净回笼。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0412 2.0690 -2.78 七天 2.2912 2.2908 +0.04 14天 2.4035 2.4434 -3.99 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4500 2.1900 +26.00 七天 2.4700 2.3500 +12.00 14天 2.5600 2.5300 +3.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.1000 2.0900 +1.00 > 七天 2.3500 2.4400 -9.00 14天<CN14DRPFIX=CFXS 2.6300 2.6500 -2.00 > Shibor 其中:隔夜 2.0650 2.0630 +0.20 七天 2.3690 2.3660 +0.30 三个月 2.7940 2.7950 -0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)