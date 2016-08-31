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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 11:32 BJT

中国货币市场：月末资金宽松隔夜利率小幅回落，公开市场净回笼影响不大

路透上海8月31日 - 8月最后一个交易日，中国银行间市场周三早盘资金面较宽松，隔
夜回购利率小幅回落，央行公开市场转为净回笼但影响不大。交易员称，经过此前公开市场
多日的净投放后，流动性压力已经舒缓，各期限资金均不难觅。
    
    华南一银行交易员称，早盘各家机构都有在出，“上周以来(公开市场)一直在投放的效
果吧，钱很多。”
    
    宽松的资金面下，月末特殊时点对货币市场没有产生明显影响，即使是此前相对偏紧的
隔夜供给也在改善。上海一基金交易员称，“一早隔夜要找找，非隔夜很多，但一会儿估计
还会有满地（出）隔夜。”
    
    上述华南交易员提及，银行间隔夜回购品种的开盘利率自上周中以来连续上行至今日的
2.01%，脱离早先稳定的1.95%位置，不确定这是否月末的短期现象，也不排除隐含了一些引
导意图，具体影响还需观察，“看看下月会不会调回去”。
    
    中国央行公开市场周三进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期10
0亿元，中标利率分别持平于2.25%和2.40%；据今日到期的逆回购计算，单日净回笼400亿元
，为近七个交易日来的首次净回笼。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:19              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
 质押式回购加权平均利率                                      
  其中:隔夜                     2.0412     2.0690       -2.78
      七天                      2.2912     2.2908       +0.04
      14天                      2.4035     2.4434       -3.99
 上海证交所质押式回购利率                                    
  其中:隔夜                     2.4500     2.1900      +26.00
      七天                      2.4700     2.3500      +12.00
      14天                      2.5600     2.5300       +3.00
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS      2.1000     2.0900       +1.00
 >                                                 
      七天                      2.3500     2.4400       -9.00
                                                   
      14天<CN14DRPFIX=CFXS      2.6300     2.6500       -2.00
 >                                                 
 Shibor                                                      
  其中:隔夜                     2.0650     2.0630       +0.20
      七天                      2.3690     2.3660       +0.30
      三个月                    2.7940     2.7950       -0.10
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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