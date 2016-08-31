中国保险：保监会拟抬高保险公司股东准入门槛，明确规范股东行为--报载

路透上海8月31日 - 上海证券报周三报导，中国保监会拟修改《保险公司股权管理办法》，内容主要集中在股东资质、股权获得、入股资金、股东行为、股权监管、责任追究等多个领域，具体包括抬高保险公司股东准入门槛等。

报导指出，保监会对控制类股东提出“资产负债率和财务杠杆率不得显着高于行业平均水平”等具体要求；同时还将规范股东短期“炒牌照”、获取不正当利益等行为；并强化对相关风险隐患的查处手段和问责力度。

业内人士分析指出，此举并不是限制社会资本投资保险公司，而是对近年来保险公司股权管理实践中面临的新问题加以明确和规范，不给“只想浑水摸鱼的人”可乘之机。

值得注意的是，《办法（修订版）》还从持股比例、资质条件和对保险公司经营管理的影响等多个维度，对股东进行了精准分类，包括财务类股东、战略类股东、控制类股东。

对保险公司控制类股东的准入门槛，则更加严格。除须满足财务类、战略类股东应具备的条件外，还要符合最近一年年末总资产不低于100亿元、净资产不低于总资产的30%、资产负债率和财务杠杆率不得显着高于行业平均水平等条件。

此外，对于涉及具体的入股资金，除重申资金来源合法外，办法还提出投资人应用货币出资，不得用实物、知识产权、土地使用权等非货币财产作价出资。

同时，除在事前抬高准入门槛外，对于已经成为保险公司投资人后的股东行为，《办法（修订版）》也予以明确规范。根据不同类别股东，设置了1至3年的股权禁售期。具体为：控制类、战略类及财务类股东，分别自保险公司成立之日起3年、2年、1年内不得转让所持有的股权。

《办法（修订版）》还强化了对相关风险隐患的查处手段和问责力度，将建立保险公司股权管理不良记录信息库，纳入国家企业信用信息体系，与相关部门或政府机构共享信息，并在适当时机向社会开放。