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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 09:05 BJT

全球贵金属：8月30日SPDR黄金持仓减少0.12%，或1.19吨

路透8月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量减少0.12%，至955.40吨，周一为956.59吨。

黄金持仓量 从30,755,253.28盎司降至30,717,084.54盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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