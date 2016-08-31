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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 09:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上涨，东京定盘时日本进口商买盘略胜一筹

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* 东京定盘时，月末日本进口商买盘胜过出口商卖盘

* 美元/日圆从102.87升至103.16，仍偏向上涨

* 出口商伺机等待，想在9月有比较好的平均汇价

* 9月极为重要，因其同时是月度、季度以及日本财年半年度月份

* 一目均衡基准线切入位103.04上方技术性阻力不多(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 许娜)

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