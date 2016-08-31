金属期市：伦铜小涨，但8月料录得6%跌幅

LME期锡 月线涨幅最大，上涨5.3%，今年以来累计上涨29%，因最大出口国印尼出口减少。

LME期锌 和期铅 8月料双双上涨3%，今年迄今升幅分别为43.6%和4.7%，因矿山供应枯竭，且又有中国打击污染的扶助。

LME期镍 8月料将是最大的输家，月线恐下跌7.6%，今年迄今升幅则缩减至11.5%，此前对菲律宾镍矿供应的大规模打压并未成真。LME期铝 月线跌幅约为0.5%。

美国8月消费者信心升至11个月高位，家庭对就业市场更加乐观，进一步显示美国经济在经历了步履蹒跚的上半年后正重拾动能。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。

韩国央行周三公布的数据显示，9月韩国制造商对未来业务状况的信心升至一年半来最高位，因出口前景较上月更好。 (完)

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