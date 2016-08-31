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亚洲 | 2016年 9月 1日 星期四 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--9月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    8月31日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --    买超4,331
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --    卖超2,296
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第二季        --        +4.2%

    9月1日(四)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      8月初值      +0.6%      -10.3%
             进口(较上年同期)                                   -3.3%      -13.6%
             贸易收支(亿美元)                                     --       顺差76
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)             8月        --         49.6
    0100 中国官方制造业PMI　　　　　　　　　　　　　　 8月　　　 49.9        49.9
             官方非制造业PMI                                      --         53.9
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                      8月        --         50.1
    0130 澳洲资本支出(较前季)                       第二季      -4.2%       -5.2%
             建筑资本支出(较前季)                                --         -7.9%
             厂房/机械设备资本支出                               --         -0.5%
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          7月      +0.3%       +0.1%
    0145 中国财新制造业PMI终值　　　　　　　　　　　　 8月　　　 50.1        50.6
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      7月       --         -3.9%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 8月       50.5        50.1
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   8月       51.1        51.2
    0750 法国Markit制造业PMI                           8月       48.5        48.5
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       8月       53.6        53.6
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     8月终值       51.8        51.8
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      8月       49.0        48.2
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            8月        --       45,346
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          8月27日当周       26.5        26.1
                 四周均值(万人)                                   --         26.4
                 续请失业金人数(万人)          8月20日当周      214.5       214.5
    1230 美国单位劳工成本                     第二季修正值 　　 +2.1%       +2.0%
             非农业生产率                                       -0.6%       -0.5%
    1330 加拿大RBC经季调制造业采购经理人指数(PMI)      8月        --         51.9
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月终值        --         52.1
    1400 美国建筑支出(较前月)                          7月      +0.5%       -0.6%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               8月       52.0        52.6
                        投入物价分项指数                         54.5        55.0
                            就业分项指数                         49.6        49.4
                          新订单分项指数                          --         56.9
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        8月      1,725       1,788
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季        --        +0.7%
                              (较上年同期)                        --        +3.2%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    8月30日(二)
    2350 日本工业生产                               7月初值      持平      +0.8%     
             一个月预估值                                        +4.1%       --      
             两个月预估值                                        -0.7%       --      
    
    8月31日(三)    
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       7月        -9.7%      --   
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数              8月        15.5%      --    
                             企业活动指数                         33.7%      --    
    0130 澳洲民间部门信贷                              7月        +0.4%    +0.4%   
             房屋信贷                                             +0.5%      --      
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      7月       -10.9%      --      
             房屋开工(较上年同期)                                 +8.9%    +7.4%     
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      7月        +1.7%    +0.5%     
                         (较上年同期)                             -1.5%    +0.3%     
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    8月        +0.6% 　 -0.3%     
                           (较上年同期)                           +5.6%    +4.8%     
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     7月         1.32      --     
    0645 法国消费者支出(较前月)                        7月        -0.2%    +0.3%     
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  8月初值        +0.4%    +0.4%     
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月         持平      --      
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              8月  　  减少0.7  减少0.5   
             未经季节调整失业人数(万人)                           268.4    269.0     
             经季节调整失业率                                      6.1%     6.1%    
             经季节调整失业人数(万人)                             267.5     --      
    0800 意大利失业率                                  7月        11.4%    11.6%     
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        7月         持平     --      
                       (较上年同期)                               +0.6%     --      
    0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    8月初值         持平    -0.2%     
                                 (较上年同期)                      持平    -0.1%     
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          +0.2%    +0.3%     
                            (较上年同期)                          -0.1%    -0.1%     
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    8月初值        +0.2%    +0.3%     
    0900 欧元区失业率                                  7月        10.1%    10.0%     
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        545.2      --      
                抵押贷款再融资指数                              2,441.7      --  
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 8月     增加17.7 增加17.5
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               6月        +0.6%    +0.4%  
                                (较前季)            第二季        -0.4%      --   
                           GDP环比年率                            -1.6%    -1.5%  
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 8月         51.5     54.0   
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 7月        +1.3%    +0.6%  
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                     第二季        -2.1%    -2.0%  
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月        -0.1%    +0.2%  
                                (较上年同期)                      +0.4%   +0.75%  
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                        7月     盈余83.2      --  
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 戴素萍/王洋 审校 张若琪)

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