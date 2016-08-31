主要国家经济指标预测--9月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月31日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,331 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,296 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +4.2% 9月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 +0.6% -10.3% 进口(较上年同期) -3.3% -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差76 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.6 0100 中国官方制造业PMI 8月 49.9 49.9 官方非制造业PMI -- 53.9 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 8月 -- 50.1 0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 -4.2% -5.2% 建筑资本支出(较前季) -- -7.9% 厂房/机械设备资本支出 -- -0.5% 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.1% 0145 中国财新制造业PMI终值 8月 50.1 50.6 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- -3.9% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 50.5 50.1 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 51.1 51.2 0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.5 48.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.6 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 51.8 51.8 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 49.0 48.2 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 8月 -- 45,346 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 26.5 26.1 四周均值(万人) -- 26.4 续请失业金人数(万人) 8月20日当周 214.5 214.5 1230 美国单位劳工成本 第二季修正值 +2.1% +2.0% 非农业生产率 -0.6% -0.5% 1330 加拿大RBC经季调制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 51.9 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 52.1 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.5% -0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 52.0 52.6 投入物价分项指数 54.5 55.0 就业分项指数 49.6 49.4 新订单分项指数 -- 56.9 1730 美国汽车销量年率(万辆) 8月 1,725 1,788 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月30日(二) 2350 日本工业生产 7月初值 持平 +0.8% 一个月预估值 +4.1% -- 两个月预估值 -0.7% -- 8月31日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -9.7% -- 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 8月 15.5% -- 企业活动指数 33.7% -- 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 +0.5% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -10.9% -- 房屋开工(较上年同期) +8.9% +7.4% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +1.7% +0.5% (较上年同期) -1.5% +0.3% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 +0.6% -0.3% (较上年同期) +5.6% +4.8% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 1.32 -- 0645 法国消费者支出(较前月) 7月 -0.2% +0.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值 +0.4% +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 -- 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.7 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 268.4 269.0 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) 267.5 -- 0800 意大利失业率 7月 11.4% 11.6% 0800 意大利薪资指数(较前月) 7月 持平 -- (较上年同期) +0.6% -- 0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 持平 -0.2% (较上年同期) 持平 -0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +0.2% +0.3% 0900 欧元区失业率 7月 10.1% 10.0% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 545.2 -- 抵押贷款再融资指数 2,441.7 -- 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 8月 增加17.7 增加17.5 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 6月 +0.6% +0.4% (较前季) 第二季 -0.4% -- GDP环比年率 -1.6% -1.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 51.5 54.0 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 7月 +1.3% +0.6% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第二季 -2.1% -2.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.4% +0.75% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 7月 盈余83.2 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍/王洋 审校 张若琪)