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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续小升，CFETS指数微升至94.32

路透上海8月31日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日
微升0.21%至94.32；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.04。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.55%，SDR篮子指数跌3.77%，BIS指数跌6.56%。
    
 CFETS篮子货币           今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点
                                      数
 人民币                       6.6908                         -96
 欧元                         7.4602                         147
 日圆                         6.5035                         522
 港元                         0.8625                       -10.4
 英镑                         8.7578                         -35
 澳元                         5.0329                         268
 新西兰元                     4.8425                          55
 新加坡元                     4.9061                          87
 瑞郎                         6.8074                         225
 加元                         5.1055                         276
 林吉特                       0.6041                         6.6
 卢布                          9.747                         656
 泰铢                         5.1718                         -12
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在
中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.08
，较上日微升0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，较上日微升0.21%；RXY参考离岸人民币指数<.
RXYRH>报95.15，较上日微升0.16%；RXY参考在岸人民币指数 报95.16，较上日微升0.24%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币
汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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