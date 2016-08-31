中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续小升，CFETS指数微升至94.32

路透上海8月31日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日 微升0.21%至94.32；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.04。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.55%，SDR篮子指数跌3.77%，BIS指数跌6.56%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.6908 -96 欧元 7.4602 147 日圆 6.5035 522 港元 0.8625 -10.4 英镑 8.7578 -35 澳元 5.0329 268 新西兰元 4.8425 55 新加坡元 4.9061 87 瑞郎 6.8074 225 加元 5.1055 276 林吉特 0.6041 6.6 卢布 9.747 656 泰铢 5.1718 -12 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在 中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.08 ，较上日微升0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，较上日微升0.21%；RXY参考离岸人民币指数<. RXYRH>报95.15，较上日微升0.16%；RXY参考在岸人民币指数 报95.16，较上日微升0.24%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币 汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)