全球金市：金价守在两个月低位附近，受累于美国升息忧虑

美联储主席叶伦上周五表示，近几个月升息的可能性增强，但未明确说明行动的具体时间 。美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二受访时表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。

美国8月消费者信心升至11个月高位，家庭对就业市场更加乐观，进一步显示美国经济在经历了步履蹒跚的上半年后正重拾动能。

周五将公布的美国8月非农就业报告及其他数据，或将强化来自叶伦与其他联储官员的强硬信息。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量减少0.12%，至955.40吨，周一为956.59吨。 (完)

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