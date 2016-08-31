台湾汇市：台币早盘随美元走强而微贬，出口商进场抛汇使台币有撑

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月31日 - 台币兑美元 周三早盘微幅走贬。交易员指出，随着国际美元走强，早盘台币跟着回贬，但今天是本月最后一个交易日，出口商仍有抛汇压力，料若贬破31.800出口商抛汇力道将增强，使台币获支撑。
他们表示，国际美元虽走强，惟早盘韩元却未大幅走低，使台币等亚币略获支撑，加上外资在外汇市场有买有卖，方向不明确，台币僵持在31.750附近，交投亦略显清淡。
〞月底日，出口商逢高有抛汇压力，今天大概就在31.700-31.800之间了，早盘僵持在31.750附近。〞一大型银行交易员说。
他并称，早盘因台股表现不太亮眼，外资动作不大且有买有卖，料今天台币波动幅度不会太大。
另一大型银行交易员亦指出，早盘汇市交投趋清淡，台币随美元走强而开低，但因韩元走势平稳，亦让台币等亚币稍有撑，〞韩元不动，大家都会停一停、看一看稍晚韩元有没有较大的波动，如果走低台币也会跟着走贬。〞
一中型民营银行交易员也说，今天是8月的最一个交易日，出口商月底例行压力仍在，料在31.800以上出口商抛汇有望加重。
本地时间10:05，韩元兑美元 报1,118.6，上日收在1,119.9；台股加权指数 则下跌0.24%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增，显示市场仍看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.637/31.665，上日收在31.685。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.700-31.800
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