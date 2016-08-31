《香港报摘》--其他报纸重要消息8月31日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--土地市场气氛回升，今年初流标的元朗凹头住宅地卷土重来，结果爆冷由路劲基建 独资以9.88亿港元投得，是系内首度投得政府住宅官地，每方尺楼面地价2,690港元，属市场预期之内，项目总投资额约31亿港元。
--恒大 副主席兼总裁夏海钧称，一直和万科 沟通良好，和万科总裁郁亮亦是好朋友，但双方见面只是谈了入股易居中国的问题。
**星岛日报**
--深圳控股 首席营运官朱国强指出，公司与国企深圳广电合作，发展福田、南山、罗湖、龙华等地皮，目前正进行前期筹划，未有具体数字，然而因成本低，位置好，相信未来回报可观。
--保利置业 副总经理蔡伟生表示，集团启德项目最快在今年底推售，惟未正面回应楼盘具体售价，只说该项目为保利首个在港推售的楼盘，定价会较为“克制”。
**苹果日报**
--据联交所披露，腾讯 总裁刘炽平于上周三至周五期间，以平均价介乎200.455港元至202.082港元，共减持腾讯130万股股份，套现2.62亿港元；今年累计减持近330万股股份，持股比例降至0.46%。
--酷派 副主席兼财务总监蒋超表示，未来会集中推出售价1,000港元以上的中阶手机，而转让电商业务予奇虎360后，公司在网上销售的占比不到5%，未来将会与乐视合作，加强网上销售。
**东方日报**
--支付宝上周取得香港储值支付工具（SVF）牌照后，随即“解锁”香港区功能，将于十月十三日推出港币增值服务。
--中国远洋 执行董事兼代总经理许遵武称，中远及中海两大国有航运集团的业务整合已经进行了70-80%，磨合过程顺畅，可望年底完成，并已透过航线优化为公司节省约14亿元人民币的成本，预期协同效应下半年到明年会进一步显现，期望把总成本降低最多6%。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583