《香港报摘》--其他报纸重要消息8月31日

**明报**

--土地市场气氛回升，今年初流标的元朗凹头住宅地卷土重来，结果爆冷由路劲基建 独资以9.88亿港元投得，是系内首度投得政府住宅官地，每方尺楼面地价2,690港元，属市场预期之内，项目总投资额约31亿港元。

--恒大 副主席兼总裁夏海钧称，一直和万科 沟通良好，和万科总裁郁亮亦是好朋友，但双方见面只是谈了入股易居中国的问题。

**星岛日报**

--深圳控股 首席营运官朱国强指出，公司与国企深圳广电合作，发展福田、南山、罗湖、龙华等地皮，目前正进行前期筹划，未有具体数字，然而因成本低，位置好，相信未来回报可观。

--保利置业 副总经理蔡伟生表示，集团启德项目最快在今年底推售，惟未正面回应楼盘具体售价，只说该项目为保利首个在港推售的楼盘，定价会较为“克制”。

**苹果日报**

--据联交所披露，腾讯 总裁刘炽平于上周三至周五期间，以平均价介乎200.455港元至202.082港元，共减持腾讯130万股股份，套现2.62亿港元；今年累计减持近330万股股份，持股比例降至0.46%。

--酷派 副主席兼财务总监蒋超表示，未来会集中推出售价1,000港元以上的中阶手机，而转让电商业务予奇虎360后，公司在网上销售的占比不到5%，未来将会与乐视合作，加强网上销售。

**东方日报**

--支付宝上周取得香港储值支付工具（SVF）牌照后，随即“解锁”香港区功能，将于十月十三日推出港币增值服务。

--中国远洋 执行董事兼代总经理许遵武称，中远及中海两大国有航运集团的业务整合已经进行了70-80%，磨合过程顺畅，可望年底完成，并已透过航线优化为公司节省约14亿元人民币的成本，预期协同效应下半年到明年会进一步显现，期望把总成本降低最多6%。（完）

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