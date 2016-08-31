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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 09:44 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元在亚洲盘表现亮眼

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* 新西兰元目前为止表现亮眼，最高上涨0.35%，涨幅之后缩减至0.2%。

* 在0.7225/45区间走势震荡，因正值月底而且有美国非农就业报告的考量

* 澳元/新西兰元大多数时间处于1.04下方，有助于提振新西兰元/美元

* 周二低点0.7204构成支撑位，10日移动均线切入位0.7249为最接近的阻力位，下一道阻力是周二高点0.7265。

(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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