港报财经评论：聚首杭州讲创新，相关板块炒一阵--信报8月31日

聚首杭州讲创新 相关板块炒一阵/ 习广思

美债息周一回软，10年期美债息从上周五高位回落，几乎打回原形，反映估美息不会急升的投资者仍占多数。睇完美息，投资者开始把焦点转向G20峰会，今次杭州峰会议题之一，就是以科技创新带动增长；假如市场气氛转稳，峰会前也许可以投机性短炒一大批科技股、生化股。

联储局副主席费希尔（Stanley Fischer）昨天傍晚再次发表对利率及美国经济的看法，指即将公布的经济数据表现，将决定美国加息速度，又对美国生产力重拾增长感到乐观。他所说的经济数据，应该主要包括本周公布的非农就业数据。

费希尔认为，美国已经非常接近全民就业，虽然市场对经济增长仍然感到悲观，但这主要关乎生产力问题，这是政策决策者不能控制的。生产力取决于私人企业内的运作，而当前生产力复苏仍然停滞。费希尔预期，美国生产力复苏最终会加速，因为科技领域出现明确的进展，这在经济数据中并未反映。他并未解释科技有何突破，但看来对此颇有见解。

值得一提的是，费希尔对美国未有实施负利率感到庆幸，因为这将令经济其他环节付出代价。费希尔发表以上讲话后，美元、美债及美股期货皆无重大变化，市场重点看本周五公布的就业数据，此前任何评论，看来都不会左右市场睇法。

此前三藩市联邦储备银行总裁威廉斯（John Williams）提及过中性利率研究，该行一项新研究结果显示，联储局内一些决策者，对长远利率能升多高的问题仍过于乐观。该行经济学家Kevin Lansing从一个简单的前提出发：经通胀调整后中性利率既不刺激也不拖累经济增长的利率水平，与美国国会预算办公室4个季度潜在GDP增速的估算，同步程度相当高。

综观CBO对未来10年的预测，他预计中性利率将非常缓慢地回升，从2016年的近零水平回升到2026年的约1%。报告称，若中性利率的长期估值确实只有1%左右或更低，则联邦基金利率正常化的过程可能比点阵图中值所暗示的水平更为渐进。除去高和低的异常值，联储局6月官员预测中值显示，长期实质利率应为1.15%。

事实上，长期展望意义重大，它意味着联储局在面对下一次经济下滑期时，相比以往将有较小的空间来减息刺激经济增长。基于对中性利率的估计，货币政策目前依然宽松，因为联邦基金利率目标区间0.25%至0.5%，在考虑1.6%的核心通胀率后，是低于零。难怪联储局内鹰派声音异常高调，因为美国货币政策根据传统理论，确实是难再宽松，反而估政策收紧，是几乎必中的预测。

全球经济活动看来仍然沉静，这从中国企业的动作可以得见。彭博数据显示，8月中国非金融类企业新发行债券减去到期债券的数量，按年下降39%，至1240亿元人民币。至此，3月31日以来的债券净发行量只有4960亿元人民币，远低于今年首季度创下的8100亿元人民币的纪录水平。「AA+」和「AA」评级的5年期债券息率本月跌到历史低点。

债券融资规模的下降及固定资产投资出现十多年来的最慢增速表明，央行的货币放松难以提振经济，中国企业正忙着减债而非投资，或多或少反映了企业对前景有多悲观。彭博数据显示，内地企业最近一个季度的现金持有量增加10.2%，至7.9万亿元人民币，创下至少10年来的最高水平。

内地政府的放水行动似乎只刺激了物价与楼价，故此中国极需新的经济增长动力，下月举行的杭州G20峰会，议题正是构建创新、活力、联动、包容的世界经济，也是中国对世界经济复苏提出的愿景。

创新在今次主题排名首位，可见包括中国在内的主要经济体，何等重视创新科技。在峰会主办地点杭州，平均每1000人拥有约44家企业，今年新创立的企业更是如雨后春笋。从这些新生企业，到杭州的标志性企业之一阿里巴巴，都代表领导人视杭州为创新的象征。

今年上半年，讯息经济在杭州GDP中的占比高达23.8%，同期杭州经济增长率达10.8%，包括讯息技术在内的应用技术由于更接近市场，成果转化更快，对经济的推动作用也更加明显。除了讯息技术，基因编辑等生物技术、石墨烯等新材料、纳米技术、先进制造等应用技术创新，都有巨大的市场空间和潜力，被多个发达国家视为重点开发领域。

在峰会开锣前，相信此一议题会慢慢炒热，在股票市场会有不少炒作机会，当然够大够强的股票，一只腾讯 就够。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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