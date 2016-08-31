港报财经评论：中软绩优，不容错过--经济日报8月31日

中软绩优 不容错过/ 林瑞芬

恒指 昨日收市报23,016点，升幅0.9%，大市成交额增至608亿港元。个股表现看业绩面，中软国际 不容错过。

中软最新公布的2016年度上半年业绩显示，收入增长约21%至28.8亿元人民币，期内归属股东净利润大增69%至2.36亿元；整体利润率水平由去年的6%提升至7.6%，表现优于市场预期。

简单归结原因如下：一来，销管费用率在规模效益之下改善；二来，由于收购美国子公司的对赌条件没有达成而豁免支付部分对价，以及补贴收入增加带动，其他收入大增273%至4,811万元；三来，公司对华为合资公司增资（由60%增至100%）带来的合并利润增加。

中软上半年绩优是过去式，而未来仍不乏催化剂，故中期股价升浪料未完，值得逢低收集。

分业务来看，上半年度，收入占比79.3%的技术与专业服务（TPG）业务，收入增长30%；收入占比20.7%的互联网IT服务（IIG）业务收入下降5.3%；不过，除去已出售部分股权的培训业务的并表影响，IIG业务实质增长2.1%。TPG业务保持可观增速，目前中软的TPG业务聚焦大客户，在金融、银行、电讯、互联网和高科技等主流行业中，均具有显着的市场份额。深厚的行业积累奠定了公司IT解决方案的领先地位；上半年度，来自前十大客户的服务性收入占比67.9%，蓝筹客户（例如华为、腾讯等）的不断壮大进一步助力中软业务快速发展。

随着互联网云服务JF（JointForce「解放」平台）发包量和成交率逐步向今年3亿元和50%的目标迈进，中软人员利用率、提交成本节约以及相关业务利润率会有进一步的优化提升。

JF平台持续吸引更多企业及开发者进驻。据中软管理层预期，未来「解放号」平台货币化路径将分为三个阶段：

一、基于专案收费--撮合交易完成后收取10%佣金，增值服务费，专案分包差价收入；二、拓展服务种类--互联网IT教育，綫上招聘及猎头服务，綫上广告及数位行销；三、供应链金融及创投--互联网金融业务，包括小微贷款及征信服务，投资并购业务，创投孵化。

有监于内地股市平台对相关范畴业务的估值更高，最近公司决定把TPG资产出售予内地上市公司博通股份 ，通过换股和资产重组的方式注入博通，交易完成后，中软将以72.18%绝对控股博通。光大证券认为，两者的结合带来的规模优势，将会进一步增强业务生产效率和行业竞争力，对员工作股权激励，同时也在内地提供一个独立的融资平台，并有机会通过内地资本市场的合并及收购机会加快TPG业务的增长。

若今次交易落地，优质资产TPG业务将更好的被资本市场评估，港股股东也可间接受益。笔者就认为此举也直接令内地投资者更留意中软，深港通即将开通，相信以中软的盈利前景，以及相对低于内地中小型股份的估值，受南向资金重点垂青的机会不低。

总括而言，在内地政府及金融机构IT资讯化趋势持续，加上华为强后盾，中软还有故事可说，8月股价开始升浪只是刚起步。

综合券商给予中软的目标价，麦格理上望4.5港元；光大证券看4.79港元；安信国际看4.33港元，平均目标价超过4.5港元。

至于中软2016及2017年度每股盈利，东英证券预测分别为0.22港元及0.291港元；光大证券预测分别为0.24港元及0.29港元；RHB及麦格理预测分别为0.21港元及0.25港元。平均而言，中软今、明年每股盈利预测为0.22港元及0.27港元。中綫预期股价可抽上4.5港元之上，相当于2016年度预测PE仅约20倍，对比内地中小板指PE仍高企于54倍、内地创业板指PE高企75倍之上，中软甚为便宜，中綫向4.5港元进发不是梦！

配合周綫图看，中软阻力关键在3.8至4港元，后市如确认上破，股价趋探4.5港元，甚至5港元楼上，止蚀设定近3港元，候股价回试近3.3至3.4港元收集，值博率高，中软昨收报3.57港元，升幅2.3%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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