港报社评：校园讨论“港独”议题，须引导学生明辨对错--明报8月31日

新学年开始了，因为有支持「港独」团体在中学发展组织，声言宣扬和鼓吹「港独」，可以预期新学年的校园将不会宁静。「港独」既然已经成为校园不可回避的议题，学校和教师怎样引导学生正确认识和讨论就十分重要；设若校园竟然成为培养「港独」生力军的场所，对学生和香港的遗害显而易见。事态对整体社会是一项挑战，期望学校和教师在社会支持下妥善应对，保护学生，避免香港深陷百害而无一利的「港独」困局。

近日坊间有说法，认为「港独」进入校园乃言过其实，当局毋须警诫和采取措施应对，云云。据民意调查，年轻人倾向「港独」比例之高不容忽视，个中原因可以探讨，但是政府此时此刻有责任遏止「港独」思潮在年轻人之间蔓延。就校园而言，「学生动源」表明将在校园发展组织，宣扬和鼓吹「港独」，并声称已有10多间学校的同学响应，成立关注组参与推动「港独」；近日，有中学学生组织以「本土关注组」名义，声言若支持「港独」的学生代表被学校「无理罢免」，「不排除占领校务处」，云云。

上述情况说明在言论自由前提下，「港独」议题进入校园已经成为客观事实存在，必须好好应对，并非伪议题。设若认为只要政府不理会，「港独」思潮就会消失，那是自欺欺人之谈。近期学校与教师关注的是怎样体待「港独」议题，基于学生可塑性高，设若在校园讨论不得其法，后患无穷。政府须发挥领导力，严肃有力应对校园「港独」，以免养痈为患。

教育人员专业操守议会决定，不会就「港独」修改或增减《香港教育专业守则》。即使如此，议会认为教师在处理争议议题时，应该保持客观及引领学生多角度思考，同时要尊重法律和社会接受的准则；这里所指尊重法律，包括《基本法》。教师必须遵守《守则》的条文规定，理应教导学生遵守法律，若违反了那就是违反了《守则》。因此，现行《守则》规定教师按专业要求教导学生，只要严格遵循，就足以处理校园「港独」议题。若为「港独」修订《守则》或另行制订指引，势必一法立、一弊生，必有争议，讨论下来莫衷一是，带来混乱。因此，只要《守则》够用，教师的专业操守可以信赖，就无谓节外生枝。

新学年之后，「港独」议题如何在校园呈现和发酵，仍待观察。初步估计，不外有学生在校园发起讨论，或是在同学之间宣扬鼓吹，另外是有校外学生或团体到校园串连；面对这些情况，学校和教师有必要主动应对。例如组织在课堂，甚至在周会等场合讨论，同时提供相关资料，使学生知道香港在中国宪法和《基本法》规定之下的宪制地位，这样做可避免学生偏听而被误导。至于校外学生或团体到校园串连，若为「港独」而来，那肯定已经踰越言论自由。关乎「港独」在校园的蜕变，值得密切关注；就校方而言，当然有必要阻止这种串连。

学校教师组织讨论之外，怎么引导学生更重要。「港独」是要改变香港的宪制地位，违反《基本法》规定，是非对错清晰明确，涉及遵守或违反法律的问题，教师只要给学生讲清楚，「港独」就没有什么讨论空间。目前在鼓动「港独」的言论，包括侈言探讨的是2047年之后的香港前途，不构成违反《基本法》等，云云；这些奇谈怪论，按《基本法》规定，根本不值一驳。所以，在校园应对「港独」，正常情况下并不应该有太大困难，因为在《基本法》都有答案，包括规定香港是中国不可分离的部分、修改《基本法》不得同中国对香港既定的基本方针政策相抵触等，都是拆解「港独」谬误的有力理据。教师只须按专业守则，遵循法律规定，如此而已。

「港独」议题闯进校园，一定程度会影响校园应有的宁静。在这个关口，学校教师责任重大，在其职权范围内应该做到专业要求和规定，给学生讲清楚即使有讨论「港独」的空间，香港实际上并无选择「港独」的自由。学校和教师只要做到这一点，便算是尽了责任，至于「港独」在社会上还有什么状况，那就与他们无关了。社会静待学校和教师按专业守则应对校园「港独」，现在就看他们的回应和表现了。

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