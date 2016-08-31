港报社评：胡乱放生等于造孽，危害环境祸患重重--信报8月31日

大家尝试从科幻角度联想一下，如果有外星人把你「野生捕获」，然后大发慈悲决定放生，当作积点阴德，但放生的地点却是远在非洲的撒哈拉沙漠，甚至是月球，你能够生存下来的机会有多大？显然地，沙漠放生的后果是九死一生，月球放生则是必死无疑。

回到现实角度，地球上的人类把各种各样的动物捉来，再以祈福的名义放生，究竟是行善还是作恶？我们奉劝各位善男信女，千万不要再做这等自欺欺人的愚蠢勾当，因为胡乱放生等同于滥杀无辜，不是积德，而是造孽。即使被置于死荫幽谷的动物侥幸地逃出鬼门关，可是牠们的挣扎求存也许会造成环境破坏，带来无法补救的生态灾难。尤其值得关注的是，外来物种混入不适当的栖息地，可能会导致病毒蔓延，直接危害人类健康。

刚过去的星期日，荃湾钓鱼湾泳滩发现大批巴西龟，爱护动物协会接报到场，随即展开搜救行动，总共救起二百四十五只苟延残喘的「动物界难民」。巴西龟之所以不在巴西，出现于地球另一端的香港，而且大规模聚集在绝不宜居的泳滩，原因是有人为求心灵上自我安慰，把牠们放生在当地，严格来说是扔进咸水海。然而，巴西龟其实是淡水龟，无法适应海洋生态，出于本能反应纷纷游上岸避难。

类似情况已是一个月以来第三次，爱护动物协会较早前分别救起六十一只和四十八只巴西龟，频密的放生祈福相信跟农历七月盂兰节有关。爱协提醒市民，将淡水龟放入咸水海有可能触犯《防止残酷对待动物条例》（第一百六十九章），最高刑罚为监禁三年及罚款二十万元。

透过法例惩处胡乱放生者，未必是最有效的治本之道，毕竟蒐证执法有一定难度。特区政府以及环保团体应该加大教育市民的力度，让大家彻底明白任意放生之祸。

祸患之一自然是放生变杀生，大量动物因为善心人士的无知而走上绝路，何其荒谬。

祸患之二是放生创造了「无良商机」，商家为了迎合祈福人士的需要，预先捉来各种动物供认购。这些动物本来自由自在，根本没有必要被放生，却由于人类的慈悲之心而被滥捕囚禁起来，十分讽刺。

祸患之三是危害自然生态，造成不可逆转的浩劫。广西柳州曾经有人放生原产于南美洲的食人鱼，台湾苗栗则有人放生眼镜蛇，至于香港一度引起极大恐慌的鳄鱼「贝贝」，如无意外亦是胡乱放生的杰作。

祸患之四是随着外来物种入侵而有机会散播病毒，造孽之深比杀生更甚。例如台湾，自从一九五九年不再有本土的狂犬病人类病例，动物病例则从一九六一年起从未再出现，可惜这一片没有狂犬病的乐土，最近几年已被病毒攻陷，罪魁祸首怀疑是外来物种入侵当地的自然生态。须知道，狂犬病的死亡率接近百分之百，对人类社会构成极大威胁。虽然没有证据显示外来物种入侵与放生祈福有关，但这已是一个警号，告诫世人切勿好心做坏事。

如果大家明知祸患重重，仍然执着于宗教仪式而胡乱放生，或者前往内地进行这种愚蠢法事，那么内地政府最好严格执法，根据《中华人民共和国野生动物保护法》第三十八条规定：「任何组织和个人将野生动物放生至野外环境，应当选择适合放生地野外生存的当地物种，不得干扰当地居民的正常生活、生产，避免对生态系统造成危害。随意放生野生动物，造成他人人身、财产损害或者危害生态系统的，依法承担法律责任。」

祈福积德有很多种办法，变相大开杀戒的放生是「因福得祸」，万万要不得。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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