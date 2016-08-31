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货币新闻 | 2016年 8月 31日 星期三 10:30 BJT

芝加哥期市：大豆连续第七天走低，受丰产预期打压逼近1个月低位

以下是0135GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           393.25     1.00  +0.25%    -0.94%     430.64   12
    CBOT玉米           316.50     0.75  +0.24%    -1.33%     334.90   17
    CBOT大豆           948.75    -2.00  -0.21%    -1.61%     984.08   27
    CBOT稻米            $9.58    $0.06  +0.63%    -1.29%      $9.91   27
    美国原油           $46.22   -$0.13  -0.28%    -1.62%     $44.39   47
    汇率
    欧元/美元          $1.115   $0.000  +0.04%    -0.38%
    美元/澳元          0.7517    0.001  +0.11%    -0.66%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 许娜/陈宗琦；审校 王丽鑫/戴素萍)

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