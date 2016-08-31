国际油市：美国墨西哥湾油气企业因风暴而关闭九个生产平台

路透休斯顿8月30日 - 墨西哥湾东部的部分美国油气生产商关闭了九个平台，转移钻机并疏散了非必要人员，因第九号热带低气压影响运营。

撤走工作人员的油气企业包括：BP 、皇家荷兰/壳牌石油集团 、Anadarko Petroleum 、必和必拓 以及Hess 。

Transocean 称其还转移了钻机。

预计第九号热带低气压将在本周后几天登陆佛罗里达，其它企业称在对其进行监测。

美国政府周二称由于本次风暴影响，墨西哥湾的油气企业目前已关闭相当于每日352,946桶油当量和3.46亿立方英尺的天然气生产。

美国安全和环境执法局(BSEE)表示，关停产量占美国墨西哥湾原油正常产出的22%、天然气正常产出的10%。

虽然关闭产量相对较小，但却至少是2013年以来美国海上能源业遭受的最严重的天气相关的停产情况。

根据提交给美国安全和环境执法局的数据，本次总共有九个生产平台疏散了人员，占墨西哥湾750个有人平台的1.2%。(完)