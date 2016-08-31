韩国个股：现代商船将寻求购买韩进海运健全资产--金融服务委员会

路透首尔8月31日 - 韩国金融监管机关周三表示，现代商船 将寻求取得陷入困境的韩进海运 的健全资产。

韩国金融服务委员会在声明中表示，韩进很快就会申请法院接管，但这项申请对国内金融市场的冲击将是有限的。