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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 10:51 BJT

韩国个股：现代商船将寻求购买韩进海运健全资产--金融服务委员会

路透首尔8月31日 - 韩国金融监管机关周三表示，现代商船 将寻求取得陷入困境的韩进海运 的健全资产。

韩国金融服务委员会在声明中表示，韩进很快就会申请法院接管，但这项申请对国内金融市场的冲击将是有限的。

现代商船一名发言人对路透表示，对于收购韩进资产的可能性，目前未有任何决定，该公司将与韩进主要债权人韩国产业银行讨论未来的计划。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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