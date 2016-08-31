日本股市：日经指数盘中升至逾两周高位，出口股和金融股领涨

丰田汽车 上涨2.0%，日产汽车 涨1.4%，Panasonic 涨1.2%。

“如果美元维持在当前水准或者更高，对股市的信心可能会持续不坠，”Nissay Asset Management股票策略师Isao Kubo表示。其并称，周五的美国就业数据受到市场人士的密切关注。

金融股亦上涨。野村控股 和大和证券集团 分别上涨2.1%和1.8%。

三菱汽车 重挫4.8%至四周低位，此前该公司称有更多车款涉及油耗丑闻。