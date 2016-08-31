香港个股：光大控股与分众传媒筹建新产业投资基金，规模50亿元人民币

路透香港8月31日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股 称，该公司与分众传媒 启动筹建一支新产业投资基金，规模约50亿元人民币。

这是继6月与IDG资本设立专注于TMT（科技-媒体-电讯）领域成熟型大项目的并购基金后，光大控股再次涉足TMT投资领域。

光大控股表示，新产业投资基金是一支专注于新兴产业、高成长性、偏早期的成长型基金，实现资本与产业的整合，基金首期规模预计为20亿元。

分众传媒将发挥其在营销产业链及生态上下游上的客户群、合作伙伴等优势资源与光大控股在并购整合、股权投资方面的丰富经验和资源相结合，以期打造一支具有特色的“产业+资本”的新兴产业投资基金，并为双方及投资人带来丰厚回报。

光大控股执行董事及首席执行官陈爽称，“本次双方进行战略层面的合作，共同输出团队和资源合作设立TMT行业的新兴产业基金，也是双方在‘资本+产业’双轮驱动的大方向上的一次里程碑式的尝试。”