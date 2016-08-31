台湾债市：10年券殖利率早盘连四升，美就业数据料偏强推升加息预期

路透台北8月31日 - 台湾10年期公债105/11期 周三早盘发行前交易殖利率连四日走高。交易员指出，金融机构丢台债、买外债，且预期美国周五公布的就业数据可能偏强，推升美国升息预期。

他们表示，台债原本偏多的气氛稍有扭转，尤其是美国联邦储备理事会升息时点在9月的机会提高；外界猜测如此一来，台湾央行9月降息的机会又更低了，使得台债多头先行出场。此外，在殖利率走高的行情中，空单量不增反减，显示未来空头回补乏力。

〞周五的美国非农就业数据，大家怕它很好，轧空不易，殖利率要跌不容易，〞一位大型证券商交易员说。

尽管台湾和美国的货币政策近一年已反向而行，但美国若是9月升息，将进一步拉大与台湾的利差。不少交易员猜测，若美国真在9月升息，且台湾总经数据已稍有改善，则台湾央行9月再降息的机会将减少。

也有交易员认为，105/11期标售前可能靠向发行前交易的高位0.6830%。不过对于标售的结果，各方大多并不看淡，主要还是因此期券筹码优势仍强。

美国公债价格周二基本未变，因投资者普遍维持原有头寸，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席费舍尔的言论令市场聚焦周五将发布的就业报告。指标10年期公债 价格下跌1/32，收益率报1.570%。

周五将公布的美国非农就业数据被视为反映美国就业市场力度的主要指标。接受路透访问的分析师预期8月非农就业岗位将增加18万个，逊于7月好于预期的增加25.5万个。

交易员预估，今日10年券105/11发行前交易殖利率主要区间在0.66-0.68%。

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