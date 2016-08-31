企业结盟：谷歌将联手三菱日联金融集团，在日启动Android Pay--日经

路透8月30日 -

* 谷歌将与三菱日联金融集团(MUFG)联手，最早秋季在日本启用谷歌数字钱包平台--日经

* 在日本，Android Pay最先将绑定由三菱东京日联银行发行的借记卡--日经

* 在日本，Android Pay也可使用Mitsubishi UFJ Nicos发行的信用卡，最早年底前启用--日经

* 谷歌与三菱日联金融集团的合作伙伴关系不具排他性，谷歌寻求与其他日本金融机构达成类似的Android Pay交易--日经

* 谷歌正在与东日本旅客铁路公司(East Japan Railway)、NTT Docomo、日本乐天网站、JCB和其他日本数字货币提供商谈判，使他们的读取系统能够兼容Android Pay--日经(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)