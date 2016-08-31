《全球汇市》美元/日圆触及一个月高位，投资者的日圆押注反转

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1156 1.1141 +0.13 +2.73 1.0860 美元/日圆 103.01 102.95 +0.06 -14.37 120.30 欧元/日圆 114.89 114.74 +0.13 -11.94 130.47 美元/瑞郎 0.9821 0.9837 -0.16 -1.97 1.0018 英镑/美元 1.3111 1.3081 +0.23 -11.04 1.4738 美元/加元 1.3089 1.3097 -0.06 -5.42 1.3839 美元/离岸人民币 6.6896 6.6925 -0.04 +1.85 6.5680 澳元/美元 0.7521 0.7509 +0.16 +3.38 0.7275 新西兰元/美元 0.7242 0.7217 +0.35 +6.11 0.6825 澳元/日圆 77.470 77.290 +0.23 -11.58 87.620 新西兰元/日圆 74.610 74.310 +0.40 -8.99 81.980 英镑/日圆 135.09 134.63 +0.34 -23.77 177.22 澳元/新西兰元 1.0381 1.0396 -0.14 -2.65 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/侯雪苹/孙茉莉/刘秀红；审校 张涛/王丽鑫/徐文焰/李婷仪/于春红/ 陈宗琦)