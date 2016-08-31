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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 11:49 BJT

《全球汇市》美元/日圆触及一个月高位，投资者的日圆押注反转

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1156  1.1141  +0.13  +2.73  1.0860
    美元/日圆            103.01  102.95  +0.06 -14.37  120.30
    欧元/日圆         114.89  114.74  +0.13 -11.94  130.47
    美元/瑞郎            0.9821  0.9837  -0.16  -1.97  1.0018
    英镑/美元            1.3111  1.3081  +0.23 -11.04  1.4738
    美元/加元            1.3089  1.3097  -0.06  -5.42  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6896  6.6925  -0.04  +1.85  6.5680
    澳元/美元            0.7521  0.7509  +0.16  +3.38  0.7275
    新西兰元/美元        0.7242  0.7217  +0.35  +6.11  0.6825
    澳元/日圆         77.470  77.290  +0.23 -11.58  87.620
    新西兰元/日圆     74.610  74.310  +0.40  -8.99  81.980
    英镑/日圆         135.09  134.63  +0.34 -23.77  177.22
    澳元/新西兰元     1.0381  1.0396  -0.14  -2.65  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/杜明霞/侯雪苹/孙茉莉/刘秀红；审校 张涛/王丽鑫/徐文焰/李婷仪/于春红/
陈宗琦)

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