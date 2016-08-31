中国汇市：人民币早盘放量小升，G20峰会结束前料延续宽幅波动

* 人民币早盘放量小升，中间价则创逾一个月新低

* 6.68元附近大行继续提供美元流动性

* G20峰会结束前汇价料延续宽幅波动

* 前期低点6.7元短期料无虞

路透上海8月31日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价放量小升，中间价则跌近百点至逾一个月新低。交易员称，由于美联储加息预期升温，中间价下跌提升客盘购汇情绪，不过大行在6.68元附近提供美元流动性以稳定人民币，料G20峰会结束前汇价延续宽幅波动走势。

他们并指出，人民币即期汇价在高于中间价130点左右交投，表明监管维稳态度，此举也可拉高明日中间价，缓和市场预期；本周五美国非农就业数据可能偏弱，美元指数反弹或受阻，另外美国大选在即，预期9月加息可能性不大，短期人民币料可守稳6.7元前期低点。

“今天中间价开在这个位置，大家情绪还挺高，但是结果还是和前两天一样，（美元）价格就下来，估计G20前，走势差不多就这样了。”一外资行交易员称。

2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在浙江杭州举行。

中国财政部副部长朱光耀周三表示，人民币汇率决定于中国经济的基本面，就长期而言不具备持续贬值的基础。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.678元，上日收报6.68元，夜盘终报6.682元。今日人民币兑美元中间价 报6.6908元，上日中间价为6.6812元。人民币兑美元即期成交额 为119.1亿美元，上日半日为87.36亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三升至一个月高位，因投资者改变原来根据美联储不会很快加息的预期所做的押注。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.21%至94.32；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.04。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8335元, 上日尾盘为6.8328元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6902元, 上一交易日尾盘报6.6927元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6773；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。