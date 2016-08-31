中国汇市：人民币早盘放量小升，G20峰会结束前料延续宽幅波动

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘放量小升，中间价则创逾一个月新低
* 6.68元附近大行继续提供美元流动性
* G20峰会结束前汇价料延续宽幅波动
* 前期低点6.7元短期料无虞
路透上海8月31日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价放量小升，中间价则跌近百点至逾一个月新低。交易员称，由于美联储加息预期升温，中间价下跌提升客盘购汇情绪，不过大行在6.68元附近提供美元流动性以稳定人民币，料G20峰会结束前汇价延续宽幅波动走势。
他们并指出，人民币即期汇价在高于中间价130点左右交投，表明监管维稳态度，此举也可拉高明日中间价，缓和市场预期；本周五美国非农就业数据可能偏弱，美元指数反弹或受阻，另外美国大选在即，预期9月加息可能性不大，短期人民币料可守稳6.7元前期低点。
“今天中间价开在这个位置，大家情绪还挺高，但是结果还是和前两天一样，（美元）价格就下来，估计G20前，走势差不多就这样了。”一外资行交易员称。
2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在浙江杭州举行。
中国财政部副部长朱光耀周三表示，人民币汇率决定于中国经济的基本面，就长期而言不具备持续贬值的基础。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.678元，上日收报6.68元，夜盘终报6.682元。今日人民币兑美元中间价 报6.6908元，上日中间价为6.6812元。人民币兑美元即期成交额 为119.1亿美元，上日半日为87.36亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周三升至一个月高位，因投资者改变原来根据美联储不会很快加息的预期所做的押注。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.21%至94.32；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.04。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8335元, 上日尾盘为6.8328元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6902元, 上一交易日尾盘报6.6927元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6773；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583