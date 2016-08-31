中国债市动态：现券一二级情绪略显恢复，但预期仍谨慎待数据出炉

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海8月31日 - 继上日明显一波调整之后，中国银行间债市周三早盘收益率则小幅回落。交易人士表示，市场情绪略显恢复，部分机构买盘介入，一二级联袂向好，不过整体心态仍未脱谨慎，明日即将公布宏观数据，是否超预期向好仍待进一步明确。
“不懂现在的市场，昨天一片悲观，早上就一下子都是tkn(买盘)了，”上海一银行交易员称，情绪反转太快，昨天买了一点，今天趁着收益率下了就赶紧出货了，这波降杠杆引发调整之后，导致市场心态都比较脆弱。
他并表示，临近中午的国债只在边际上中了一些量，需求亦好于预期，可能大家对国债的需求要比金融债好一些；短期还是倾向于只做短波段区间操作。
财政部上午招标的两年期续发固息国债， 加权中标收益率2.3436%，低于此前2.37%的预测均值；同时招标的七年新发固息国债，中标利率2.75%，亦低于2.79%的预测均值。 两年续发国债投标倍数3.20倍和3.47倍。
北京一券商交易员表示，虽然市场出现调整也属于正常现象，但是在美联储加息和中国经济好转的预期下，机构有点过度焦虑；今天的买盘情绪可持续性还得继续观察，目前先看看明天公布的经济数据如何。
“止盈、止损的很多因素吧，还是交易机构参与的多，大家都有点慌张，”他称。
本周四(9月1日)将公布8月官方和财新制造业PMI；下周有进出口贸易、居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)等数据公布。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1975%/3.1850%，上日为3.2200%/3.1750%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.295元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1612 收报100.725元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583