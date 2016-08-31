中国债市动态：现券一二级情绪略显恢复，但预期仍谨慎待数据出炉

路透上海8月31日 - 继上日明显一波调整之后，中国银行间债市周三早盘收益率则小幅回落。交易人士表示，市场情绪略显恢复，部分机构买盘介入，一二级联袂向好，不过整体心态仍未脱谨慎，明日即将公布宏观数据，是否超预期向好仍待进一步明确。

“不懂现在的市场，昨天一片悲观，早上就一下子都是tkn(买盘)了，”上海一银行交易员称，情绪反转太快，昨天买了一点，今天趁着收益率下了就赶紧出货了，这波降杠杆引发调整之后，导致市场心态都比较脆弱。

他并表示，临近中午的国债只在边际上中了一些量，需求亦好于预期，可能大家对国债的需求要比金融债好一些；短期还是倾向于只做短波段区间操作。

财政部上午招标的两年期续发固息国债， 加权中标收益率2.3436%，低于此前2.37%的预测均值；同时招标的七年新发固息国债，中标利率2.75%，亦低于2.79%的预测均值。 两年续发国债投标倍数3.20倍和3.47倍。

北京一券商交易员表示，虽然市场出现调整也属于正常现象，但是在美联储加息和中国经济好转的预期下，机构有点过度焦虑；今天的买盘情绪可持续性还得继续观察，目前先看看明天公布的经济数据如何。

“止盈、止损的很多因素吧，还是交易机构参与的多，大家都有点慌张，”他称。

本周四(9月1日)将公布8月官方和财新制造业PMI；下周有进出口贸易、居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)等数据公布。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1975%/3.1850%，上日为3.2200%/3.1750%。