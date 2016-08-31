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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 12:46 BJT

台湾股市：盘中下跌，兆丰金在董事长辞职后挫跌

兆丰金下跌1.1%。该公司周三发布重大讯息公告称，兆丰金董事长及兆丰商银董事长徐光曦请辞。但台湾财政部尚未正式接受徐光曦的辞职。

台湾当局正在调查台湾大型公股外汇银行--兆丰金控 及其子公司兆丰商银是否存在违反本地法律的问题。此前兆丰金控和兆丰商银遭美国纽约州政府重罚1.8亿美元，因未能有效遵循美国防制洗钱相关法令规定。 (完)

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