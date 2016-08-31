路透基点：台湾睿能创意贷款规模提高至31.2亿台币--TRLPC

路透香港8月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾睿能 创意(Gogoro)的三年期贷款规模从26亿台币提高到31.2亿台币(9,800万美 元)。 兆丰国际商业银行是独家牵头行兼簿记行。是次贷款包含A部分的19. 2亿台币定期贷款和B部分的12亿台币循环信贷。 贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码150个基 点，税前最低利率为2%。 最高前端费为20个基点，于8月10日签约。 所筹资金将用于购置设备和运营资本。 公司联合创始人兼执行长陆学森(Horace Luke)、董事会成员暨投资 人尹衍梁为担保人。后者也是润泰集团总裁。(完) (编译 张涛；审校 王兴亚)