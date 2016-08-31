澳新汇市：澳元/美元接近一个月低位，新西兰元受企业信心数据鼓舞

“澳元在汇市排行榜上接近底部，这种情况在美元全线走强的时候相当典型，”澳洲国民银行外汇策略部门全球联席主管Ray Attrill表示。

美元周二获得提振，因数据显示美国8月消费者信心升至11个月高位，且6月房价涨势虽然放缓但仍强劲。

周三稍晚将公布的美国ADP民间就业岗位及芝加哥采购经理人指数(PMI)数据，将有助于外界对周五的非农就业报告做出更准确的预期。

在澳洲，焦点将放在周四的资本支出和零售销售数据上。

新西兰元兑美元 的表现好于澳元，从0.7217美元升至0.7244。

新西兰元兑澳元亦上涨，澳元 下滑逾0.005至七周低点1.0376新西兰元，跌破了技术支撑位1.0400。(完)

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