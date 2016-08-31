台湾股市：成交量低迷收盘小跌，等待非农就业数据给予美升息指引

路透台北8月31日 - 台湾股市周三小跌，成交量低迷未见有效提振。分析师表示，外资进出不大，成交量萎缩，本地资金参与度也偏低，市场观察周五美国的非农就业数据是否进一步推升美国加息预期。

台湾加权股价指数 收跌0.46%,至9,068.85点；今日成交初值 为855.01亿台币，上交易日修正后为695.83亿。

凯基投分顾分析师张明祥称，市场陷入观望，没有方向，台股成交量都在600-800亿台币左右的低档游走，因量能偏低，指数缺乏上攻力道，〞成交量好少，怕后市比较不妙。〞

他也表示，目前各方当关注美国升息时点的预期是否提早至9月，若美国非农就业数据够强劲，提升了美联储今年升息的预期，则不利股市表现。

分析师也表示，9月2日鸿海 除息。该股受参与除息踊跃影响，股价走高。不过9月7日美国苹果 将发布iphone 7新机种，据台湾的苹果供应商回报，苹果的新机种改版幅度小，相关备货速度和备货量都不如预期，可能对相关个股股价的激励不大。

分析师预期台股短期主要区间料在8,900点-9,200点。

周五将公布的美国非农就业数据被视为反映美国就业市场力度的主要指标。接受路透访问的分析师预期8月非农就业岗位将增加18万个，逊于7月的增加25.5万个。