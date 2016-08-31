国际油市：油价下跌，受美元走强和美国原油库存数据的拖累

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美元指数 周二升至96.143，为8月9日以来的最高水平。
美元走强，导致石油等以美元计价的大宗商品对于其它币种的持有者而言变得更加昂贵，而且可能限制需求。
“由于美元走强，加上基本面疲软，大宗商品价格的回落态势可能在短期内持续，”澳新银行在报告中称。
美国石油协会(API)周二公布，8月26日止一周，美国原油库存增加94.2万桶至5.252亿桶，与分析师预估的增加92.1万桶基本一致。
美国能源资料协会(EIA)将于周三发布美国石油库存官方数据。
墨西哥湾由风暴威胁引发的油品生产中断担忧，未对油价带来支持，因美国供应过剩情况依然存在。
“墨西哥湾近四分之一的产能因风暴关闭的消息，没有给油价带来任何支持，”澳新银行称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/侯雪苹；审校 王颖/艾茂林)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583