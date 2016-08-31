国际油市：油价下跌，受美元走强和美国原油库存数据的拖累

美元指数 周二升至96.143，为8月9日以来的最高水平。

美元走强，导致石油等以美元计价的大宗商品对于其它币种的持有者而言变得更加昂贵，而且可能限制需求。

“由于美元走强，加上基本面疲软，大宗商品价格的回落态势可能在短期内持续，”澳新银行在报告中称。

美国石油协会(API)周二公布，8月26日止一周，美国原油库存增加94.2万桶至5.252亿桶，与分析师预估的增加92.1万桶基本一致。

美国能源资料协会(EIA)将于周三发布美国石油库存官方数据。

墨西哥湾由风暴威胁引发的油品生产中断担忧，未对油价带来支持，因美国供应过剩情况依然存在。

“墨西哥湾近四分之一的产能因风暴关闭的消息，没有给油价带来任何支持，”澳新银行称。(完)

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