《路透晚报》--8月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：稳定增长的基础还不够牢固，下行压力依然较大--发改委

中国国家发改委主任徐绍史表示，中国经济稳定增长的基础还不够牢固，下行压力依然较大，不能低估面临的困难；而且投资和外贸仍面临挑战，实现年度目标需要“艰苦努力”。

--中国外汇：人民币汇率决定于中国经济基本面，不具备持续贬值基础-副财长

中国财政部副部长朱光耀表示，人民币汇率决定于中国经济的基本面，中国经济的基本面良好、韧性强、发展潜力大，在良好的经济增长前景之下，人民币就长期而言不具备贬值的基础。

--中国政策：降低过高的省内管道运输和配气价格，助企业降成本--发改委

中国国家发展改革委周三发布通知称，将加强地方天然气输配价格监管，降低企业用气成本，要降低过高的省内管道运输价格和配气价格，减少供气中间环节等。

--中国财政：前七月已发行地方债3.97万亿，其中置换债券2.96万亿--财长

中国财政部部长楼继伟周三表示，截至今年7月底，已发行地方政府债券3.97万亿元人民币，其中新增债券10,084亿元，置换债券29,626亿元。下一步将有效管控地方政府债务风险。

--《综述》中资银行业绩前景仍显黯淡，资产质量下行周期拐点尚难现

中国经济增速放缓未见底，伴随制造业去产能、金融去杠杆的不断推进，令中资银行业在多重压力下步履蹒跚。刚刚落幕的五大银行中报数据显示，受贷款重定价及“营改增”价税分离等因素影响，银行净息差正快速收窄，其净利维持近零增速，下半年增长依然承压。

--中国经济：发改委部署涉企收费政策落实督查，8月下旬起至10月上旬结束

中国国家发展和改革委员会发布通知称，在全国部署各地价格主管部门开展涉企收费政策落实情况督查，督查领域包括重点部署规范的相关领域收费、收费目录清单落实和执行情况等四方面，从而切实降低实体经济企业成本；督查时间为8月下旬至10月上旬。

--中国人事：楼阳生代理山西省省长，李小鹏因工作变动辞去该职务--新华

新华社周二报导，山西省人大常委会决定，接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。

--中国经济：总规模100亿元京津冀产业结构调整引导基金设立,首期规模10亿

新华社周二报导，京津冀产业结构调整引导基金在天津自贸区中心商务片区正式设立。基金总规模100亿元人民币，首期规模10亿元由财政出资，以后若干期将考虑大型国有企业、大型金融机构等参与引导基金出资或与引导基金开展合作等模式。

--中国社会：质检总局对189家进口食品企业加严监管，可口可乐与统一上榜

中国国家质检总局表示，决定对189家进口食品企业采取加严监管措施，美国可口可乐、中国台湾统一企业（股）公司等知名企业均榜上有名。

--香港数据：7月M-3货币供应按年增加4.7%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2016年7月货币供应数据，其中M-3按年增加4.7% ；金管局并公布，截至今年7月底止外汇基金总资产为35,804亿港元，较上月底增加376亿港元。

--香港经济：7月访港旅客回升2.6%，此前连13个月跌势暂歇--旅发局

香港旅游发展局数据显示，今年7月份整体访港旅客按年回升2.6%，终结此前连续13个月跌势，短、长途旅客俱见上升，其中内地旅客升幅2.2%。

--《焦点》澳洲政府敦促新任议员以谨慎态度权衡中国投资案

澳洲议会图书馆出版的一本小册子称，澳洲敦促国会议员在支持中国投资“合法利益”方面，应持更谨慎的态度，并对中国投资背后的动机保持警惕。

【金融】

--中国新债：世行SDR计价三年期债利率0.49%，投标倍数2.47倍--业内人士

业内人士周三透露，国际复兴开发银行(世界银行)今日在中国银行间债市发行的三年期SDR(特别提款权)计价债券，票面利率为0.49%，投标倍数为2.47倍。这是首只以人民币进行结算的SDR债券。中国央行称，将继续完善SDR计价债券的交易、结算等安排，不断提高SDR计价债券流动性，进一步推动中国债券市场的开放与发展。

--中港股市：证监会官员称深港通后续准备将从制度和技术两层面展开

据中国证券报报导，中国证监会国际部主任祁斌昨日表示，深港通的后续准备将沿着制度安排和技术准备两个方向展开。技术准备主要包括两地交易所、结算公司和券商层面，还包括投资者教育。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续降至71.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回落。 大多基金经理认为近阶段A股仍会呈现区间震荡，在大盘接近该区间上限时，可以适当降低仓位。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比降至71.9%，上月为76.3%；债券建议配比为8.8%，上月为5.6%；现金建议配比为19.4%，上月为18.1%。

--中国基金：证监会将严格限制基金子公司非标融资类、嵌套投资类业务--报载

中国证监会副主席李超近日指出，在规范基金管理公司及子公司私募资管业务方面，下一阶段，证监会将严厉打击资管产品刚性兑付、违规配资、资金池等触碰底线的行为，严格限制子公司非标融资类、嵌套投资类业务，强化对结构化产品的监管。

--中国保险：保监会拟抬高保险公司股东准入门槛，明确规范股东行为--报载

上海证券报报导，中国保监会拟修改《保险公司股权管理办法》，内容主要集中在股东资质、股权获得、入股资金、股东行为、股权监管、责任追究等多个领域，具体包括抬高保险公司股东准入门槛等。

--中国金融：去年末非金融企业债务占GDP之比约156%，成去杠杆重点--报告

中国智库--国家金融与发展实验室最新发布报告称，中国非金融企业部门杠杆率攀升加快，成为去杠杆重中之重，至2015年末非金融企业债务余额为105.6万亿元人民币，约为GDP的156.1%。

--中国证券：上市公司上半年净利下滑4.65%，创业板、中小板续领跑--报载

上海证券报报导称，面对复杂的外部环境和经济增速下行压力，中国A股上市公司整体业绩仅现微幅下滑；作为“新生力量”代表的创业板、中小板公司则继续“领跑”，且势头强劲。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行500亿元逆回购操作，单日净回笼400亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期100亿元；据今日到期的逆回购计算，单日净回笼400亿元。

--《中国债市每日综述》现券回稳新债结果亦优于预期，关注明日PMI动向

中国银行间债市现券收益率在经历上日明显上行后回稳，主要利率债收益率并小跌约2个基点(bp)。另外，新发的两期国债结果亦优于预期，目前市场静待明日PMI数据。

--新债招标：中国两年和七年国债定位低于预期，共获61.7亿元追加认购

中国财政部公告称，今日招标的两年期续发国债和七年新发国债，分别获得30.8亿元人民币和30.9亿元追加认购，最终发行量为290.8亿元和380.9亿元。而两期债中标定位均低于此前预期。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅波动微收升，短期料可守稳6.7元前期低点

人民币兑美元即期微收升，中间价则跌近百点至逾一个月新低。交易员称，由于美联储加息预期升温，中间价下跌提升客盘购汇情绪，不过大行在6.68元附近提供美元流动性，料G20峰会结束前汇价延续宽幅波动走势。

--离岸人民币：香港7月末人民币存款余额跌至6,671亿元，环比降6.2%--金管局

香港金融管理局数据显示，7月末人民币存款余额降至6,671.05亿元，单月环比减少6.2%；7月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额4,075.34亿元，较6月的4,591.87亿元减少11.2%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续小升，CFETS指数微升至94.32

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.21%至94.32；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.04。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，盘面分化明显房地产股领涨大盘

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今天早盘股指震荡下挫，随后在房地产股带动下逐级回升。盘中权重股和中小盘题材概念股分化明显，下跌股票数量略多于上涨股票，整体盘面依然偏弱。本周将有重要美国经济数据公布，数据明朗前料市场情绪仍偏谨慎。

--中国个股：宝钢股份称目前产销处于紧平衡状态，未来去产能仍将继续

宝钢股份指出，国内钢价已自低点回升，而且汽车家电等行业四季度是需求旺季，目前宝钢的钢铁产销已处于紧平衡状态。但未来钢铁行业仍将面临严峻考验，供大于求的矛盾远没有解决，去产能工作仍将继续。

--台湾个股：兆丰金董座徐光曦请辞，将返台坦然面对调查

在纽约分行遭高额裁罚后，台湾大型公股金控--兆丰金发布重大讯息公告称，兆丰金董事长及兆丰商银董事长徐光曦请辞。徐目前仍在美国，预定台北时间周五返台。他本人亦透过幕僚发布新闻稿称，将辞去集团所有职务，返台坦然面对调查。

--中国房地产：厦门市重启限购，拥有两套及以上住房本市居民等三类人受限

中国房价上涨过快的二线城市已悄然开始收紧房地产调控。继苏州之后，厦门市也决定重启住房限购政策，9月5日起对三种类型居民家庭，暂停在本行政区域内向其销售建筑面积144平方米及以下的普通商品住房。

--香港房地产：7月私人住宅楼价连续四个月反弹，升幅扩大至近1.9%

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价指数按月上升近1.9%，连续四个月反弹且升幅为期间最大，主要受中小型住宅楼价升势引领；租金指数亦连升三个月，按月涨逾1%。

--中港个股：国新国际牵头组1,500亿基金支持央企国际化，中交建参与认购

中国中央企业中国国新控股旗下国新国际投资公司拟牵头组建一只总规模为1,500亿元人民币的私募股权投资基金，支持央企国际化经营。中国交建子公司拟认购该基金，投资金额5亿元。

--港股业绩：中银香港完成出售南商带动中期净利升2.2倍创新高，派特别股息

受出售南洋商业银行收益带动，中国银行在港分支--中银香港上半年净利同比大升2.2倍,创出上市以来新高，该行并宣布派发每股0.71港元特别股息，连同中期息每股共派1.255港元。

--港股业绩：光大控股中期净利同比下降56%，因光大证券盈利贡献减少

中国光大集团于香港的金融业务分支--光大控股称，今年上半年净利同比下降56%，因光大证券盈利贡献减少。公司于2016年1-6月净利为14.11亿港元，上年同期则为32.26亿港元。

--中港个股：上海电气A股与H股停牌，可能发行股份购买资产

中国大型装备制造商--上海电气A股与H股停牌，因可能公布发行股份购买资产。

--中港个股：重庆钢铁签署框架协议，继续推进与渝富控股的重大资产重组

重庆钢铁称，与重庆钢铁集团和重庆渝富控股签署重大资产重组框架协议，初步计划以钢铁相关资产置换渝富控股的金融、产业投资等资产，交易定价有待确定。

--中港个股：中石化油服预计下半年工作量将会回升，继续加大降本力度

中国石化集团的分支--中石化石油工程技术服务股份有限公司称，预计今年下半年的工作量将会回升，并将加大降本力度，包括进一步减员计划。

--香港个股：光大控股与分众传媒筹建新产业投资基金，规模50亿元人民币

中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股称，该公司与分众传媒启动筹建一支新产业投资基金，规模约50亿元人民币。

--《焦点》中国钢厂争购高品位铁矿石以提升产出