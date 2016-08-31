中国金融：去年末非金融企业债务占GDP之比约156%，成去杠杆重点--报告

路透北京8月31日 - 中国智库--国家金融与发展实验室最新发布报告称，中国非金融企业部门杠杆率攀升加快，成为去杠杆重中之重，至2015年末非金融企业债务余额为105.6万亿元人民币，约为GDP的156.1%。

该实验室旗下国家资产负债表研究中心周三发布的报告显示，非金融企业部门杠杆率2015年同比增加7个百分点，而2014年同比仅增1个百分点，加杠杆趋势进一步加剧。

从非金融企业融资内部结构看，通过贷款、债券和类影子银行渠道获得资金占比分别为65.2%、13.8%和21%，2014年三者比例分别为65.1%、12.3%和22.6%，债券融资比例上升，而类影子银行比例下降。

报告认为，非金融企业进一步加杠杆，一方面是因为去杠杆真正落实上还不是很到位，清理僵尸企业是难啃的硬骨头，持续借新还旧导致大量资源用于维系债务，推高杠杆率水平；另一方面可能和2014年底以来货币政策再次扩张有关；此外，对地方融资平台债务处理也出现变化。

据该中心估算，地方融资平台债务占GDP之比25%，新预算法出台后，一些平台债务从地方政府剥离，变成企业部门债务。若扣除地方政府融资平台债务，非金融企业债务余额为88.8万亿元，约为GDP的131.2%。

报告称，2008年之前，中国非金融企业杠杆率一直稳定在100%以内，但2008-2015年，杠杆率从98%提升到156.1%，猛增了58%以上，即使不考虑融资平台债务，杠杆率也上升了33个百分点。

“通过国际比较发现，我国非金融企业部门杠杆率是最高的，其隐含的风险值得关注。”报告称，OECD国家非金融企业部门杠杆率的风险阈值为90%。

中国非金融企业部门杠杆率畸高主要有三个原因，一是高储蓄结构，二是企业资本结构错配，以银行信贷融资为主，三是企业杠杆错配，一些效率较高企业杠杆率并不高，甚至存在加杠杆障碍，而另外一些效率低下企业债务在攀升。

报告指出，企业去杠杆要与清理僵尸企业和国企改革结合起来，特别要改变国企软预算约束的痼疾，以债转股方式解决企业债务问题，也要注意可能引发的道德风险和相关监管标准。

报告称，“去杠杆须拿出真金白银”，清理僵尸企业以及优质资产抵债等，仍是去杠杆的必要途径，中央层面需要拿出优质资产作为化解不良贷款损失的准备，包括国有企业资产，外汇储备资产。一些地方通过出售政府优质资产抵债仍有较大空间。

“从这个角度，国有企业股权多元化以及PPP的推进，包括出售国有企业资产，将是地方去杠杆和降低政府债务的重要途径。”报告称。

此外，去杠杆要与金融服务实体经济结合，应进一步放松对正规银行业的管控，特别是放松对银行体系的信贷额度控制和贷款投向管制，改用各种监管指标的管理；同时进一步推进利率真正的市场化，通过体制内外资金成本的收敛来缩小利率双轨制带来的利差。

报告强调，在利用货币扩张刺激经济增长边际效应持续递减的情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。当前最重要的是按供给侧改革要求，积极稳妥推进去杠杆。

中国央行货币政策委员黄益平此前称，中国的高杠杆率已经成为国际市场普遍担心的问题，目前中国的企业债比较高，体现在非金融企业债占GDP比重高达160%甚至可能更高，这与国际水平相比亦相当高。 （完）