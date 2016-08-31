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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 14:59 BJT

标题新闻：法国7月消费者支出较6月意外降0.2%为连续第四个月下降，路透调查预估为增长0.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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