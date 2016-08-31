中港个股：中石化油服预计下半年工作量将会回升，继续加大降本力度

路透香港8月31日 - 中国石化集团的分支--中石化石油工程技术服务股份有限公司 周三称，预计今年下半年的工作量将会回升，并将加大降本力度，包括进一步减员计划。

中石化油服财务总监王红晨在业绩简报会上称，公司主要客户中国石化集团上半年的投资安排比较慢，但全年的资本开支预算维持不变，加上涪陵页岩气二期启动，预计下半年的工作量较上半年有所增加。

他并称，监于上述因素，加上目前国外装备使用率和经营收入还在上升，因此上半年不具备资产减值的条件，公司将会在年底再作评估。

上半年国内外油服公司普遍录得亏损，除了油价下滑令工作量减少的原因之外，另一个主要因素就是资产减值损失增加。

中石化油服此前公布，按国际会计准则，截至6月底止中期净亏损44.38亿元人民币，较上年同期亏损12.48亿元明显扩大，因工作量大幅减少服务价格也有所下降。不过，国际业务收入按年升8.8%至68亿元，占总收入比重升至36.4%。

公司董事长焦方正称，全力开拓国际市场就是公司应对寒冬的举措，期望尽快实现国际业务收入占比50%以上之目标，继续开拓沙特阿拉伯、科威特和尼日利亚等中东及非洲市场，缩减阿根廷、中亚地区等工作量跌幅较大且汇率风险较高的市场。

他并说，“中长期油价可能稳定在每桶50-65美元，公司一直对全球油服公司进行跟踪和评价，若条件合适会开展并购行动。”

中石化油服计划今年削减成本13亿元，然上半年只完成三分之一，下半年将加大成本控制力度，包括对地区公司进行重组、压缩管理费用以及人员人工减少。

公司执行董事兼副总经理周世良说，去年末公司员工总数9.2万人，原本计划今年减员1万人，结果上半年提前及超额完成减员1.4万人，但预计到今年底员工数目还会进一步减少，惟未给出具体目标。

此外，上半年已下达资本支出计划9.04亿元，下半年将在全年总资本支出不超过27亿元的基础上，适时适度安排资本支出项目，主要用于海外施工装备、高端业务发展等等。

中石化油服周三午盘尾段跌2%，报1.46港元；其A股则收跌0.26%，报3.88元。（完）